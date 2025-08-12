Comienzan los plazos de vencimiento para declarar renta ¿Cuándo debe hacerlo?

Los plazos de vencimiento iniciaron hoy 12 de agosto. Foto: Cristian Garavito

Este martes empezaron los plazos para el vencimiento de la declaración de renta.

Tenga en cuenta que la asignación de la fecha que le corresponde se hace con base en los dos últimos dígitos de su Número de Identificación Tributaria (NIT, que para las personas naturales, este corresponde al número de la cédula).

Usted debe declarar renta este año si en 2024:

Su patrimonio bruto fue superior a las 4.500 UVT, es decir, $211.793.000.

Sus ingresos brutos superaron o fueron iguales a las 1.400 UVT, es decir, $65.891.000

Sus consumos con tarjeta de crédito fueron iguales os superiores a las 1.400 UVT, es decir $65.891.000

El valor total de sus compras y consumos fueron iguales o superiores a los $1.400 UVT, es decir $65.891.000

El valor total acumulado de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones fueron superiores a las 1.400 UVT, es decir, es decir $65.891.000

Tenga en cuenta que la UVT de referencia para el año gravable 2024 es de $47.065.

Si aún así no está seguro de si debe declarar renta, podría consultar la información exógena reportada a la DIAN, siguiendo estos pasos:

portal transaccional de la DIAN: https://www.dian.gov.co/impuestos/personas/Renta_Personas_Naturales_AG_2019/Paginas/portal-transaccional.aspx Seleccione la opción “Usuario registrado”. Si no tiene usuario, presione la opción “Usuario nuevo” y complete el registro. Posteriormente inicie sesión especificando su tipo de documento, número y contraseña. Una vez dentro, busque la opción “Consultar información exógena”. Esta es la información que terceros han reportado sobre usted y, por ende, es la base que tiene la DIAN para determinar si usted debe o no declarar renta. Allí deberá aceptar las condiciones y podrá consultarla por año. Con esa información usted podrá saber si superó los umbrales que establece la DIAN para las personas naturales que deben declarar renta en 2025.

¿Cuándo vence mi plazo declarar renta?

Todos los años la DIAN publica un calendario tributario. En este aparecen las fechas límite para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias.

Verifique con esta calculadora su fecha de vencimiento para la declaración de renta:

O si lo prefiere, también consulte todo el calendario tributario:

