Comisión Quinta de Senado modera posición sobre el "fracking"

Redacción Economía.

El presidente de Ecopetrol reiteró en el debate que la decisión del fracking no es de Ecopetrol, sino es una de las opciones que tiene la empresa para seguir buscando con eficiencia reservas.

A pocos días de que el Consejo de Estado decida sobre la medida cautelar sobre el uso del fracking en el país, varios miembros de la Comisión Quinta del Senado moderaron su posición apática hacia la búsqueda de hidrocarburos con los Yacimientos No Convencionales (YNC).

Algunos de los expertos para estudiar el fracking presentes en el debate recomendaron la realización de pruebas pilotos para recolectar la información que se requiere para tomar una decisión al respecto. (Le puede interesar: Caída de reservas de hidrocarburos entreabre la puerta al “fracking”).

El presiente de Ecopetrol, Felipe Bayón, recordó que en el pasado lejano el país fue importador de petróleo y eso generó que se buscaran los recursos en otros sectores de la economía, como el café, para importar el petróleo. Luego de esos tiempos difíciles vinieron los descubrimientos de Caño Limón y Cusiana Cupiagua, hoy operado por Ecopetrol y “eso permitió que el país tuviera unos recursos adicionales”.

Sí en la actualidad el país tuviera que importar los combustibles que se consumen con un tipo de cambio (dólar) a $3.500 “para hacer fácil la cuenta, necesitaríamos al año $35 billones. Cómo país la pregunta es ¿de dónde sacamos $35 billones?, de otros sectores como las flores, frutas y servicios o de impuestos”, señaló el presidente de la estatal petrolera.

Bayón reiteró que la decisión del fracking no es de Ecopetrol, sino que es una de las opciones que tiene la empresa para seguir buscando con eficiencia reservas. “El tema del desarrollo de los (Yacimientos) No Convencionales no se trata de hacerlo rápido, se trata de hacerlo bien, con responsabilidad, de manera segura, eficiente con toda la técnica, con la ética para hacer este desarrollo”, sostuvo el presidente de Ecopetrol en el debate sobre el fracking en la Comisión Quinta del senado.

Diego Mesa, viceministro de Minas y Energía, que el tema es importante para el país “no sólo en lo económico, sino fiscal, de inversión extranjera, empleo, seguridad energética y ambiental”.

Durante la sesión, los expertos de la comisión recomendaron la realización de pruebas piloto. Manuel Muñoz, uno de los expertos, consideró que el trabajo propuesto fue llegar a un consenso con el objeto de presentar la mayor cantidad de argumentos para la toma de decisiones a la hora de decidir sobre la implementación o no del fracking. "Antes de entrar a la etapa comercial debemos tener los estudios científicos que nos diga si se puede aplicar esta técnica o no”, señaló Muñoz.

"Este es un país sísmico. Tenemos mayores mecanismos para entender el fenómeno y el impacto que podría tener esta práctica. El desarrollo de los pilotos nos dará la oportunidad para conocer las posibles fallas para que las decisiones que se tomen se hagan de la manera más informada”, indicó el geólogo Carlos Vargas.

Algunos de los senadores presentes en la Comisión Quinta suavizaron sus posturas de rechazo al uso de esta práctica de extracción de hidrocarburos.



El senador Eduardo Londoño recordó que la Comisión de expertos no dio vía libre al fracking en Colombia, dio recomendaciones sobre los impactos y los posibles pilotos. Dijo que en el momento se desconoce un estudio sobre la existencia de las aguas subterráneas.

Mientras tanto, el senador Alejandro Corrales se refirió al tema de la autosuficiencia petrolera que de no tenerla habría un impacto en toda la sociedad. El tema no puede ser agua o petróleo, nadie va a escoger el petróleo, “es desmitificar el debate para hacerlo sin apasionamientos", destacó.

La senadora Daira Galvis resaltó que las prioridades de este gobierno son petróleo y gas. “El tema del fracking es mucho más profundo. No le hagamos bullying al fracking, miremos con seriedad un tema tan importante como este", sostuvo.

"Cuando yo llegué al Congreso decía no al fracking, luego me di cuenta de la polarización que le hace daño al país”, anotó el senador Didier Lobo al reconocer que el país necesita esos ingresos.

José David Name, de la Comisión Quinta reiteró que el país depende de los hidrocarburos. "Lo que yo he visto del fracking es que, si se hace bien ambientalmente, se debe aprovechar".



El senador Jorge Torres Victoria reiteró que ha evidencias científicas que los efectos sobre los cuerpos hídricos son irreversibles. “Que la práctica del fracking contamina tanto las aguas subterráneas como hídricas", y advirtió que si no se tienen en cuenta estas evidencias científicas, “se está llevando al país a dar un mal paso”, sostuvo.