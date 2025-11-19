Comisiones económicas no avanzaron en debate de la tributaria: ¿qué viene para la iniciativa?

Foto del debate del Presupuesto 2026 en las comisiones económicas. Foto: Óscar Pérez

Las comisiones económicas de Cámara y Senado no pudieron avanzar en el trámite de la ley de financiamiento del Gobierno de Gustavo Petro, que en la práctica es una reforma tributaria para sumarle recursos al Presupuesto General de la Nación.

La resolución con la que la Cámara de Representantes autoriza la sesión de las comisiones económicas llegó casi tres horas después del horario que se había establecido inicialmente para la sesión de este miércoles.

Varios parlamentarios esperaron el documento, que al final llegó, pero otros se levantaron del recinto y advirtieron que había vicios de trámite por iniciar la sesión sin contar con las autorizaciones correspondientes (desde el inicio estaba la del Senado, pero faltaba la resolución de la Cámara).

“Los vicepresidentes tienen bloqueado el funcionamiento de las comisiones económicas del Congreso”, dijo el representante a la Cámara Wilmer Yair Castellanos (Alianza Verde).

En la sesión, Germán Ávila, ministro de Hacienda, iba a anunciar cómo queda la ley de financiamiento con el recorte de COP 10 billones. La iniciativa quedará en COP 16,3 billones gracias al acuerdo que lograron el Congreso y el Gobierno para recortar el Presupuesto General de la Nación, que al final quedó en COP 546,9 billones.

Aunque Ávila no hizo la presentación ante las comisiones económicas, el Ministerio de Hacienda ha informado que la propuesta ya no modificará el IVA a la gasolina y el diésel y tampoco aumentará los impuestos para la cerveza. En cambio, el Gobierno quiere mantener los aumentos en la tarifa de impuesto de renta, que afectarían a personas que ganan desde COP 10,2 millones mensuales; los cambios en el impuesto sobre el patrimonio, la sobretasa al sector financiero y los tributos ambientales.

La representante Olga Lucía Velásquez (Alianza Verde) aseguró que la mesa directiva de la Cámara de Representantes está incumpliendo la Ley Quinta. “El artículo sexto establece las funciones administrativas del Congreso y una de las funciones es autorizar las comisiones conjuntas. El artículo 43 establece las funciones del presidente de la Cámara, que es cumplir y hacer cumplir el reglamento. Finalmente, el artículo 41 define la orientación de la Cámara para hacer eficientes las labores legislativas” dijo.

El representante Jorge Méndez (Cambio Radical) advirtió que avanzar con la sesión era “viciar el trámite” porque antes de convocar debieron cumplirse los requisitos previos necesarios.

John Edgar Pérez (Cambio Radical) aseguró que las comisiones económicas no tienen intención de pasar esta reforma, en cambio, dijo que los congresistas quieren debatir una iniciativa de origen legislativo, que tiene la firma de varios representantes a la Cámara (incluyendo a Álvaro Henry Monedero y Olga Lucía Velásquez).

La propuesta busca aumentar el recaudo con una serie de beneficios para que los deudores de la DIAN se pongan al día, pero también incluye nuevos impuestos, incluyendo los vapeadores, y facultades para la entidad. Fuentes del Congreso dijeron a este diario que desde hace un mes que se logró acuerdo con el Gobierno para pasar el presupuesto, se está considerando que esta podría ser una opción, aunque menos ambiciosa, para conseguir recursos si la tributaria del Gobierno se hunde.

¿Qué sigue para la reforma tributaria?

Este jueves habrá reunión de ponentes en el Ministerio de Hacienda, el objetivo es buscar acuerdos alrededor de la reforma tributaria.

Las comisiones económicas de Cámara y Senado están citadas para el próximo martes, 25 de noviembre. En esa sesión, Minhacienda presentaría la versión final de la tributaria.

Los tiempos para aprobar la iniciativa son apretados, teniendo en cuenta que la propuesta debería recibir el visto bueno del Congreso (en las comisiones económicas conjuntas y después en las plenarias de Senado y Cámara) antes de que se acabe el año. En 2024, la ley de financiamiento que buscaba COP 12 billones se hundió en el Legislativo, dejando un hueco en el presupuesto de este año.

