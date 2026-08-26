¿Cómo acceder al subsidio de arrendamiento para damnificados por el terremoto?

Los damnificados empezarán a recibir un subsidio de arrendamiento, hasta por tres meses. Foto: EFE - Mario Baos

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En el marco de la atención de la emergencia causada por el terremoto del pasado 10 de agosto, el Gobierno Nacional anunció la entrega de una ayuda monetaria para las familias que perdieron su vivienda, bien sea porque la misma se desplomó o porque quedó en condiciones de inhabitabilidad.

Se trata de un subsidio de arrendamiento, el cual brinda una ayuda mensual de COP 875.452 a las familias beneficiarias. Estos recursos se empezaron a transferir desde hoy, 26 de agosto, y estarán disponibles, inicialmente, por los próximos tres meses, para un total de COP 2.626.355 por hogar.

Hay un caso particular, el de Buenaventura. Para los damnificados en este territorio, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que la ayuda será de COP 1.050.000, también por tres meses, para un total de COP 3.150.000.

Según lo explicado por el Gobierno, especialmente por la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para recibir el beneficio lo primero que se necesita estar identificado como familia damnificada en el Registro Único de Damnificados (RUD). Si no lo está, puede acercarse a los puntos establecidos por su autoridad local para solicitar el registro.

Para esto, la UNGRD expidió una circular con la metodología para la evaluación de las edificaciones afectadas por el sismo. A la fecha, muchos hogares han ingresado al registro gracias a la caracterización que se ha hecho en territorio.

Según lo descrito por el presidente De la Espriella, el dinero llegará directamente a la cabeza de familia afectada, bien sea mediante un operador logístico o una entidad bancaria.

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