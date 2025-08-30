No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
¿Cómo afectará a los compradores el fin de la exención de ‘minimis’?

La eliminación del vacío legal que permitía la entrada libre de aranceles en Estados Unidos de paquetes de menos de US$800 genera confusión.

Peter Eavis | The New York Times
30 de agosto de 2025 - 11:00 p. m.
Contenedores en el puerto chino de Tianjin. Imagen de referencia.
Contenedores en el puerto chino de Tianjin. Imagen de referencia.
Foto: EFE - ANDRES MARTINEZ CASARES

Durante muchos años, los compradores estadounidenses han podido adquirir artículos extranjeros baratos sin pagar aranceles ni realizar complicados trámites aduaneros.

Se acabó.

Esta semana, el presidente Donald Trump cerró el vacío legal que dio lugar a ese popular flujo de mercancías, conocido como exención de minimis. Dijo que había permitido el contrabando de fentanilo a Estados Unidos y había dado a las empresas extranjeras una ventaja injusta frente a las estadounidenses. Algunos demócratas apoyaron la derogación de la exención por las...

Por Peter Eavis | The New York Times

