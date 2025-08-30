¿Cómo afectará a los compradores el fin de la exención de ‘minimis’?

Contenedores en el puerto chino de Tianjin. Imagen de referencia. Foto: EFE - ANDRES MARTINEZ CASARES

Durante muchos años, los compradores estadounidenses han podido adquirir artículos extranjeros baratos sin pagar aranceles ni realizar complicados trámites aduaneros.

Se acabó.

Esta semana, el presidente Donald Trump cerró el vacío legal que dio lugar a ese popular flujo de mercancías, conocido como exención de minimis. Dijo que había permitido el contrabando de fentanilo a Estados Unidos y había dado a las empresas extranjeras una ventaja injusta frente a las estadounidenses. Algunos demócratas apoyaron la derogación de la exención por las...