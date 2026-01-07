¿Cómo ahorrar COP 2 millones sin esfuerzo en seis meses?

Aquí lo clave es la constancia ya que, al igual que una bola de nieve que rueda y crece, este ahorro se vuelve más grande en la medida en que la persona continúe con esa disciplina. Foto: Pyxabay

El ahorro no es cultura en Colombia. Según el DANE, en su Encuesta de Pulso Social más del 80 % de los colombianos asegura que no puede ahorrar.

No obstante, los expertos en finanzas personales señalan que el ahorro es indispensable para la salud financiera, ya que cuando ocurren imprevistos, muchos suelen acudir al crédito lo que trae un peso importante en los bolsillos.

Bien sea para empezar un fondo de emergencia, financiar un viaje o proyectar una compra importante, siempre es bueno tener un ahorro y, contrario a lo que se suele pensar, lograrlo no tiene que ser difícil.

Métodos de ahorro hay muchos, pero uno que ha cobrado protagonismo es el que se conoce como “bola de nieve”, ya que parte de montos pequeños que van creciendo con el tiempo.

Su funcionamiento es sencillo: se parte de un monto inicial que la persona considere bajo, por ejemplo COP 5.000 o COP 10.000 (aquí la clave es que no represente una carga para el presupuesto) y semana a semana se va a incrementando ese monto. Se puede pasar de COP 5.000 a COP 10.000, luego a COP 15.000, COP 20.000 y así sucesivamente.

Aquí lo clave es la constancia ya que, al igual que una bola de nieve que rueda y crece, este ahorro se vuelve más grande en la medida en que la persona continúe con esa disciplina.

Para lograrlo es importante que se separe este dinero cuando se reciba un ingreso. Imagine que este ahorro es como un servicio público que sí o sí deberá pagar ese mes. No cuente con ese dinero, resérvelo.

Lo positivo de este método es que reduce la sensación de sacrificio inicial, además de aumentar la motivación al ver la persona cómo, con el paso de las semanas, ese ahorro crece más y más, lo que facilita que el hábito se mantenga con el tiempo.

Usted puede crear su propio plan, pero también puede seguir este que le proponemos, con el cual podrá ahorrar COP 2 millones en 26 semanas (o seis meses).

Semana 1: $10.000 (acumulado: $10.000)

Semana 2: $15.000 (acumulado: $25.000)

Semana 3: $20.000 (acumulado: $45.000)

Semana 4: $25.000 (acumulado: $70.000)

Semana 5: $30.000 (acumulado: $100.000)

Semana 6: $35.000 (acumulado: $135.000)

Semana 7: $40.000 (acumulado: $175.000)

Semana 8: $45.000 (acumulado: $220.000)

Semana 9: $50.000 (acumulado: $270.000)

Semana 10: $55.000 (acumulado: $325.000)

Semana 11: $60.000 (acumulado: $385.000)

Semana 12: $65.000 (acumulado: $450.000)

Semana 13: $70.000 (acumulado: $520.000)

Semana 14: $75.000 (acumulado: $595.000)

Semana 15: $80.000 (acumulado: $675.000)

Semana 16: $85.000 (acumulado: $760.000)

Semana 17: $90.000 (acumulado: $850.000)

Semana 18: $95.000 (acumulado: $945.000)

Semana 19: $100.000 (acumulado: $1.045.000)

Semana 20: $105.000 (acumulado: $1.150.000)

Semana 21: $110.000 (acumulado: $1.260.000)

Semana 22: $115.000 (acumulado: $1.375.000)

Semana 23: $120.000 (acumulado: $1.495.000)

Semana 24: $125.000 (acumulado: $1.620.000)

Semana 25: $130.000 (acumulado: $1.750.000)

Semana 26: $250.000 (acumulado: $2.000.000)

