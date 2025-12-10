Cómo comprar regalos de Navidad sin afectar su bolsillo

Presupuestar los regalos es clave para evitar gastar de más. Foto: Pexels

Diciembre es tradicionalmente el mes de mayor gasto en Colombia. De acuerdo con la firma Raddar, en 2024 los hogares desembolsaron más de COP 120 billones durante ese mes, una cifra significativa si se compara con los COP 578 billones que sumó el gasto total en el segundo semestre del año.

Entre anuncios, descuentos y presiones económicas, es fácil dejarse llevar por el impulso y empezar el próximo año con un doloroso guayabo financiero. Por eso, los expertos insisten en la importancia de mantener la cabeza fría y planificar las compras con anticipación.

Siga estos consejos para que los regalos de navidad no afecten su bolsillo.

Prepare una lista de personas

Ángela Olaya, CEO de la Firma Addux, consultores expertos en finanzas personales y empresariales, considera importante que se haga un listado de las personas a las que se quiere brindar un regalo. Esto, explica, permite tener un panorama claro de lo que se quiere con el tiempo, además de que permite planificar aspectos importantes como los recursos que se van a necesitar, los gustos y necesidades de las personas.

Defina un presupuesto

Luego, defina cuánto puede gastar en total. Ese presupuesto debe ajustarse a su realidad económica, por lo que no es recomendable que supere su verdadera capacidad de pago. La cifra debe basarse en sus ingresos, no en el cupo disponible de su tarjeta de crédito.

Combinando el punto uno y dos, usted podría asignarle un presupuesto a cada persona y, con base en eso, buscar el regalo que más considere conveniente.

Compare precios

La presidente de Asomicrofinanzas, María Clara Hoyos, puntualiza en la importancia de comparar precios, y más en este mes, cuando suelen abundar las promociones.

Si ya definió su lista de regalos, compare precios en distintos establecimientos.

Visite varias tiendas físicas y revise también las opciones en línea. Aunque este

ejercicio pueda parecer tedioso, puede representar un ahorro significativo sin sacrificar la calidad.

Piense en enero desde diciembre

Aunque las presiones relacionadas al gasto son muchas en diciembre, es responsable pensar en las obligaciones pendientes para el año que entra.

Los expertos recomiendan separar un porcentaje para ahorro, teniendo en cuenta que el inicio de año viene acompañado de otros gastos, entre ellos útiles escolares, matrículas y seguros, entre otros compromisos que, en algunos casos, pueden llegar a ser tan exigentes como la navidad.

Olaya insiste en evitar a toda costa el endeudamiento, ya que el costo de interés sería muy alto. Sin embargo, si este resulta ser inevitable recomienda presupuestar los pagos a un tiempo máximo de tres meses.

Algunas ideas que podrían ser beneficiosas, si el presupuesto no es tan alto, es dar regalos en conjunto, con otro familiar, o entre varios. También ponerse de acuerdo en las opciones de regalo, como jugar amigo secreto, y definir un valor tope para los detalles entre todos.

