¿Cómo evitar estafas al hacer donaciones a las víctimas del terremoto?

Cuidado con los códigos QR y los enlaces acortados. Verifique siempre la información. Foto: Cortesía Air-e

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El sismo de magnitud 7,4 en Colombia ha dejado cifras desgarradoras. Según el más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), 281 personas han fallecido, 329 se encuentran desaparecidas y 3.971 han resultado heridas. El número de familias afectadas en alguna medida se estima en más casi 45.000.

Esta situación ha movilizado millones de ayudas tanto en el escenario nacional como en el internacional. Sin embargo, firmas de seguridad informática advierten que delincuentes están aprovechando esta situación para estafar mediante falsas campañas de donación.

Según lo explicado por Kaspersky, algunos de estos criminales incluso se están haciendo pasar por víctimas y utilizan herramientas como enlaces de pago, códigos QR, números de cuentas bancarias y llaves de Bre-B.

“El riesgo está en que estas solicitudes pueden parecer completamente legítimas. Una publicación puede utilizar fotografías reales de la emergencia, incluir el nombre o logo de una organización reconocida y pedir aportes a través de medios de pago que los colombianos utilizan todos los días. Además, estos mensajes suelen circular rápidamente por WhatsApp y redes sociales y, al ser reenviados por familiares, amigos o conocidos, pueden generar una sensación de confianza que lleva a donar sin comprobar primero el destino de los recursos”, advierte la firma.

Ante este escenario, la principal recomendación es tomarse unos minutos para verificar la información antes de enviar dinero o compartir las supuestas campañas de donación. Esto es tan fácil como verificar la dirección URL del enlace y corroborar quién es el destinatario de una diferencia.

Evite las estafas

Es usual que este tipo de campañas se apoyen de cadenas de difusión que se distribuyen mediante aplicaciones de mensajería instantánea, como Whatsapp, así como por mensajes de texto y correos electrónicos. Suelen acompañarse de enlaces y mensajes de “done aquí”, con los que se busca que las víctimas entren en páginas fraudulentas o a sus links de pago.

La recomendación que hacen los profesionales en seguridad informática es que, si ha decidido donar a determinada fundación u organización, busque por su propia cuenta la página web o los perfiles oficiales de esa entidad. Esto cobra una especial relevancia si se tiene en cuenta que, en Colombia, el 40 % de las personas no sabe reconocer una página web falsa.

Antes de transferir…

Kaspersky recomienda que antes de enviar dinero a una cuenta o llave de Bre-B, se debe revisar quién recibirá el dinero.

“Que un mensaje diga que determinado número de celular, correo, cuenta bancaria o Llave de Bre-B pertenece a una fundación o campaña de ayuda no significa necesariamente que sea cierto. Antes de autorizar la transferencia, revise el nombre del destinatario que aparece en su aplicación bancaria y compruebe que coincida con la persona u organización que oficialmente está recibiendo las donaciones. Si el nombre es diferente, no aparece claramente o genera alguna duda, no envíe el dinero hasta verificarlo”, detalla.

Done con calma

Como es usual, muchas de estas organizaciones criminales acuden a la manipulación de las víctimas para concretar sus estafas. Muchas, por ejemplo, emplean la urgencia, con mensajes que presionan a la potencial víctima a hacer una transferencia cuanto antes.

“Antes de actuar, revise quién publicó la solicitud, cuándo fue creada, qué organización está detrás y si los datos para donar aparecen también en sus canales oficiales. Una campaña legítima no debería depender de que usted transfiera sin tener tiempo para comprobar la información”, explica.

También se recomienda tener cuidado con los códigos QR y los enlaces acortados, ya que estos mecanismos pueden ocultar el destino al que están llevando al usuario. Antes de ingresar datos personales, información bancaria o realizar un pago, se recomienda revisar la dirección de la página que se abrió y comprobar que corresponda al sitio oficial.

“En situaciones de emergencia, una campaña puede alcanzar rápidamente a miles de personas gracias a quienes la comparten con la intención de ayudar. Sin embargo, reenviar una cuenta bancaria, una Llave de Bre-B o un enlace sin verificar también puede ampliar el alcance de una estafa. Si recibe una solicitud, compruebe primero su origen y, siempre que sea posible, comparta directamente la publicación o el sitio oficial de la organización, en lugar de capturas de pantalla o cadenas cuyo origen ya no puede identificarse”, advierte la compañía de seguridad informática.

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