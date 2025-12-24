¿Compras de último minuto en Navidad? Claves de seguridad y de finanzas personales

Imagen de referencia. Foto: Photographer: Bloomberg Daybreak - Bloomberg Daybreak

Este 24 de diciembre, muchas personas siguen haciendo compras de último minuto para Navidad. Tenga en cuenta estas recomendaciones.

Consejos de seguridad

Asobancaria entregó estas recomendaciones para retirar dinero, usar tarjetas y comprar en línea de manera segura.

Al retirar dinero:

- Antes de usar un cajero automático, verifique que no tenga dispositivos extraños instalados.

- Evite retirar grandes sumas de dinero en efectivo. Si tiene que retirar en una sucursal bancaria, solicite el acompañamiento de la Policía Nacional.

Al usar tarjetas:

- Active el pago por contacto de su tarjeta junto con PIN o biometría, según el dispositivo.

- Cambie la clave de su tarjeta de manera frecuente.

- No pierda de vista su tarjeta al pagar en comercios.

- No acepte ayuda de desconocidos al realizar transacciones.

Para las compras en línea:

- Cambie periódicamente sus contraseñas digitales y active la autenticación de doble factor en los servicios bancarios.

- No realice transacciones desde redes Wi-Fi públicas.

- No descargue archivos ni acceda a enlaces incluidos en correos electrónicos o mensajes de texto sospechosos.

- Ingrese a la página web del banco escribiendo la dirección directamente en el navegador.

- No comparta contraseñas ni datos sensibles de sus cuentas. Recuerde: los bancos nunca solicitan usuarios o claves de acceso por correo electrónico, mensaje o llamada.

Claves para evitar las compras impulsivas

En el último capítulo de Echemos Cuentas, el formato de finanzas personales de El Espectador, hablamos de este tema.

Johan Lozano, asesor financiero con 25 años de experiencia e investigador en finanzas conductuales, explicó que el primer paso para no gastar de más en diciembre es tener un presupuesto. “En Navidad el sentimiento nos embarga y gastamos de más, pero recuerde que también hay vida en enero”.

Lozano recomendó evitar las compras impulsivas. Este tipo de gastos suelen hacerse a última hora, por ejemplo, si está listo para celebrar la Navidad con su familia, pero se da cuenta de que le faltó el regalo para uno de sus tíos.

Las compras impulsivas también surgen cuando hay una promoción o una invitación a comprar. Pueden estar motivadas por el sentido de urgencia, la comparación con otras personas, el deseo de estatus o incluso la culpa.

Lozano recomendó tener en cuenta tres filtros antes de comprar una promoción:

1️⃣ Verifique si el producto está en su lista de compras.

2️⃣ Confirme que la promoción representa un ahorro real.

Si va a diferir la compra a cuotas, sume los intereses para evaluar si efectivamente está ahorrando.

No compre más de lo que necesita: por ejemplo, tres perfumes por el precio de dos no es conveniente si solo necesita uno.

3️⃣ Lea las condiciones y restricciones antes de pagar. Puede suceder que el producto elegido no tenga descuento, pero usted solo lo descubra llegando a la caja y, para evitar la fila, decida comprarlo.

