El 86 % de las compras este año se realizarán de manera virtual, según cifras compartidas por la firma experta en seguridad digital Netdata. El aumento de este modo de transacciones, acelerado por la pandemia, puede venir acompañado de un incremento también en los delitos digitales, y sobre todo en jornadas de descuentos como el “Black Friday”, que se lleva a cabo hoy, 26 de noviembre, y los “black days”, que se extenderán sábado y domingo.

Entre los ataques más comunes que advierte Netdata están el phishing (suplantación de páginas), el software financiero malicioso, las estafas, la clonación de tarjetas y el robo de dispositivos.

Para prevenir el phishing, cuyo objetivo es que usted entregue los datos, “debe tener cuidado con los enlaces que recibe de personas que no conoce. También debe verificar siempre la legitimidad del dominio de la página web en la que va a comprar, antes de iniciar sesión con sus credenciales, así como desconfiar de las empresas que no poseen medios de contacto, ni presencia en medios de comunicación y primordialmente de aquellas que solicitan datos personales como número de identificación, número de pasaporte, números de tarjetas de crédito y sus respectivas validaciones. Así mismo hay que desconfiar de las empresas que no tengan presencia en redes sociales y de aquellas que traen textos mal traducidos”, recomienda la firma.

Por otro lado, los contenidos maliciosos pueden venir en archivos adjuntos en correos. “Si la persona decide habilitar el contenido, podría instalar un malware en su dispositivo sin saberlo. Luego, esos programas pueden robar sus credenciales bancarias utilizando páginas de inicio de sesión falsas. Alternativamente, podrían registrar todas sus pulsaciones de teclas, incluidas algunas de las otras credenciales de su cuenta. Para protegerse contra el malware financiero, pueden instalarse antivirus en su computador y mantenerlo siempre actualizado. También debe habilitar la autenticación de dos factores en sus cuentas. Hacerlo ayudará a evitar que los atacantes accedan a sus cuentas incluso si se hacen con su nombre de usuario y contraseña”.

Sobre las estafas, la compañía de seguridad digital Eset advirtió particularmente sobre un engaño que circula a través de Whatsapp, simulando una supuesta promoción de Amazon. “La campaña consiste en completar ciertos pasos, como responder un cuestionario, para obtener el supuesto regalo. En otra de las etapas, la potencial víctima debe compartir el mensaje entre sus contactos para poder avanzar. Esta es la principal razón por la cual el mensaje puede llegar por parte de un contacto conocido”, advierte la empresa. Hacer caso omiso y eliminar el mensaje sin interactuar con este son algunas de las recomendaciones, además de, por supuesto, evitar seguir difundiéndolo.

En cuanto a la clonación de tarjetas, “la recomendación frente a este engaño es usar los cajeros automáticos que se encuentran dentro de los bancos. Si necesita utilizar un cajero automático público, proteja el teclado cuando ingrese su PIN y busque cualquier cosa que parezca fuera de lugar en la terminal antes de deslizar su tarjeta”, dice Netdata.