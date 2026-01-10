Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Cómo funcionarían las ventas de petróleo venezolano a Estados Unidos?

El gobierno de Donald Trump aseguró que Venezuela le venderá entre 30 y 50 millones de barriles. La operación abre varias preguntas, no sólo por las sanciones que hay en pie contra el país, sino por la mecánica de los pagos. Analistas ofrecen una luz acerca de este escenario.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Santiago La Rotta
Santiago La Rotta
10 de enero de 2026 - 03:03 p. m.
Escultura de balancín de petróleo de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Escultura de balancín de petróleo de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Foto: EFE - Ronald Peña R

Hay un dicho popular que reza: “Cada día trae su afán”. Una actualización de esta frase podría ser: “Cada día trae sus noticias sobre Venezuela”.

Esta semana, la Casa Blanca afirmó que controlará la comercialización de petróleo venezolano de forma indefinida, a la vez que PDVSA (la petrolera estatal de ese país) anunció una negociación para vender “volúmenes” de crudo a ese país.

En paralelo, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, afirmó que Venezuela le entregaría entre 30 y 50 millones de barriles de crudo, que equivaldrían a uno o dos...

Santiago La Rotta

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Petróleo

Petróleo en Venezuela

Venezuela

Economía

Donald Trump

PremiumEE

Captura de Maduro

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.