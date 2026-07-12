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¿Por qué no lo llaman? Los errores más comunes al buscar empleo

El 59 % de las empresas colombianas dice no encontrar el talento que necesita, mientras miles de profesionales envían decenas de hojas de vida sin respuesta. La brecha no siempre es de habilidades: muchas veces está en cómo se presenta la información. Expertos en reclutamiento explican qué falla y cómo corregirlo.

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Diego Ojeda
Diego Ojeda
12 de julio de 2026 - 04:00 p. m.
Crea tu hoja de vida sin hacer que la experiencia sea todo. Te enseñamos los trucos sobre como hacerla destacando tus habilidades y logros.
Crea tu hoja de vida sin hacer que la experiencia sea todo. Te enseñamos los trucos sobre como hacerla destacando tus habilidades y logros.
Foto: Tomada de redes

Encontrar trabajo sigue siendo un desafío para buena parte de los colombianos. De acuerdo con la más reciente Encuesta de Percepción Ciudadana, elaborada por la Red de Ciudades Cómo Vamos, cerca del 40 % de las personas considera que no es fácil conseguirlo.

Aunque las barreras para acceder a una plaza laboral son variadas, una de las principales sigue siendo la falta de experiencia. Esto es particularmente importante para los más jóvenes, quienes deben habitar una paradoja paralizante: ¿cómo se adquiere experiencia si no pueden acceder a un...

Diego Ojeda

Por Diego Ojeda

@DiegoOjeda95Dojeda@elespectador.com
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