¿Por qué no lo llaman? Los errores más comunes al buscar empleo

Crea tu hoja de vida sin hacer que la experiencia sea todo. Te enseñamos los trucos sobre como hacerla destacando tus habilidades y logros. Foto: Tomada de redes

Encontrar trabajo sigue siendo un desafío para buena parte de los colombianos. De acuerdo con la más reciente Encuesta de Percepción Ciudadana, elaborada por la Red de Ciudades Cómo Vamos, cerca del 40 % de las personas considera que no es fácil conseguirlo.

Aunque las barreras para acceder a una plaza laboral son variadas, una de las principales sigue siendo la falta de experiencia. Esto es particularmente importante para los más jóvenes, quienes deben habitar una paradoja paralizante: ¿cómo se adquiere experiencia si no pueden acceder a un...