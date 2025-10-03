¿Cómo manejar el dinero en pareja sin fracasar en el intento?

No ocultar información financiera es la clave. Foto: Getty Images - Yuri Arcurs peopleimages.com

En un matrimonio o en una unión libre, el dinero y el amor van de la mano. Diversos estudios y experiencias lo confirman. En Colombia, por ejemplo, una encuesta de la firma de abogados Jiménez reveló que cuatro de cada diez divorcios están relacionados con asuntos económicos.

La tendencia se repite en otros países. Un estudio publicado en PubMed encontró que el 36,7 % de las parejas señaló los problemas financieros como una de las principales razones del divorcio, ubicándolos en el quinto lugar. Las causas más mencionadas fueron la falta de compromiso (75 %), la infidelidad (59,6 %), los conflictos y discusiones frecuentes (57,7 %) y casarse demasiado joven (45,1 %).

Entre las preguntas más frecuentes alrededor de este tema están: ¿cómo manejar el dinero en pareja?, ¿conviene tener cuentas conjuntas o separadas?, ¿cómo repartir los gastos? y ¿quién debería administrar el dinero?

En entrevista con El Espectador, la CEO de la firma Addux, consultores expertos en finanzas personales y empresariales, señala que lo más importante es que entre la pareja exista una conversación sincera, honesta y desde el sentir que cada uno tiene frente a su realidad o estado financiero.

Es decir, no incurrir en lo que se conoce como “infidelidad financiera”, que es cuando una persona en una relación oculta o miente a su pareja sobre asuntos de dinero, deudas o gastos.

Muchos lo hacen con “buenas intenciones”: evitar que su pareja se preocupe por asuntos complejos o delicados. Sin embargo, esa actitud suele ser un error. En una relación, los problemas no deben enfrentarse en solitario, porque hacerlo genera distancia y desconfianza.

Tener una conversación frecuente sobre temas de dinero ayuda a que la pareja defina propósitos en conjunto, acuerde un sistema para administrar el dinero, y se tenga un conocimiento pleno de cuáles son los ingresos, gastos y deudas.

Con base en esta información, por ejemplo, se podría definir una carga o porcentaje de los gastos que cada quien puede asumir con base en su salario pues es usual que no siempre los ingresos de cada uno sean iguales.

“Esto tiende a generar malestar o generar silencio donde solo un individuo asume el estrés de las deudas o la crisis financiera cuando se presenta, por eso es esencial hablarlo”, añade.

Si las cuentas deben ir juntas o separadas, la profesional precisa que no importa siempre y cuando la pareja se sienta agusto con el sistema que escogieron. Eso sí, la clave siempre debe ser que todos conozcan todos los números.

Sin embargo, lo más aconsejable es manejar una cuenta mixta, es decir, una en la que se incluyan todos los gastos relacionados al hogar, y otras (una para cada uno) destinada a los gastos individuales.

Otros expertos también aconsejan manejar un fondo de emergencias. Aunque no es una norma, esta consiste en tener el dinero suficiente para que uno de los dos pueda subsistir seis meses sin trabajo. Estos recursos son para eventos como desempleo, o infortunios que se presenten en el hogar (ojo, no caprichos ni gustos disfrazados de emergencia). En este artículo le explicamos cómo crear uno de estos fondos.

Finalmente, siempre es bueno reunirse periódicamente para revisar juntos las cuentas y, cada vez que se alcance un logro económico (como la compra de vivienda o la finalización de una deuda) celebren juntos, nunca está de más la salida a un restaurante, un viaje o una noche de pasión. Eso también motiva a la pareja a reconocer sus esfuerzos y motivarse a cosechar más triunfos.

