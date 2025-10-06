Cómo mejorar su puntaje crediticio: siga estas recomendaciones

Siga estas recomendaciones. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Mucho es lo que se dice del puntaje crediticio. Hay quienes creen erróneamente, por ejemplo, que estar reportado en una central de riesgo es algo negativo, o que el hecho de no tener un crédito da un score alto.

Como lo explica TransUnion, el puntaje crediticio es un número de tres dígitos que le dice a las entidades financieras que tan solvente es una persona y qué tan alto es el riesgo de que no pague el préstamo.

En este sentido, mientras más alto sea el puntaje, mayor es la probabilidad de que se pueda gestionar un crédito de forma responsable. Para dar una calificación, las centrales de riesgo (como TransUnion y Datacrédito), tienen en cuenta información que les reportan bancos, cooperativas, aseguradoras, empresas de servicios y hasta compañías de telecomunicaciones.

Temas como si la persona paga a tiempo sus obligaciones, el tipo y número de créditos que tiene a su nombre y el nivel de endeudamiento, son variables clave para realizar este cálculo.

Como detalla TransUnion, un buen puntaje crediticio es el que se encuentra en el rango de 661 a 780; uno excelente es el que va de 781 a 850; uno regular es el que va de 601 a 660 y uno malo es el que va de 300 a 600. Lo anterior según el modelo de puntuación VantageScore ® 3.0. Usted puede consultar su calificación en las plataformas de las centrales de riesgo.

“Las personas con buenos puntajes crediticios generalmente pueden esperar mejores probabilidades de aprobación en ciertos préstamos y tienden a obtener mejores tasas y términos. Esto puede no ser siempre el caso porque los acreedores pueden considerar otros factores además de su puntaje crediticio para determinar la elegibilidad del préstamo. Al comprar una casa, por ejemplo, los prestamistas evaluarán una variedad de factores financieros, como sus ingresos, historial laboral y monto del pago inicial, entre otros factores”, informa la agencia de información crediticia.

¿Cómo mejorar el puntaje?

Según lo explicado por Scotiabank Colpatria, estas son las claves para alcanzar un mejor score crediticio:

Pague sus cuentas a tiempo: los pagos atrasados, los cobros y las quiebras tienen un efecto negativo en su puntaje de crédito.

Mantenga el saldo de sus cuentas por debajo del 35% de su crédito disponible. Por ejemplo, si tiene una tarjeta de crédito con un límite de $1,000, intente mantener el saldo pendiente por debajo de $350.

Revise su informe crediticio regularmente para asegurarse de que la información sea precisa.

Según TransUnion, hay unos elementos en esta lista que pesan más que otros. Con base en el modelo VantageScore ® 3.0, solo el historial de pagos tiene una participación del 40 % (ser buena paga es lo que más privilegia este sistema).

El uso del crédito pesa otro 34 %. Aquí se tiene en cuenta elementos como la utilización del crédito (20 %); los saldos totales (11 %) y el crédito disponible (3 %).

La profundidad crediticia también es clave, ya que tiene una participación del 21 %. Esta se compone de dos factores: la combinación de cuentas y la duración del historial crediticio. Aquí, las cuentas más antiguas ayudan a mejorar el puntaje, porque le dicen a los prestamistas que usted tiene una visión de administración largoplacista.

Finalmente está el crédito reciente, con un aporte del 5 %. Aquí se incluye cualquier crédito que haya abierto recientemente, o cualquier solicitud de crédito que haya presentado.

Tenga en cuenta que los modelos que usan las centrales de riesgo no siempre son los mismos. También, que los prestamistas pueden usar otras variables, diferentes al puntaje crediticio, para determinar si una persona, o no, puede acceder a un crédito y a qué tasas.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.