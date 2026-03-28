Beneficios del certificado de discapacidad: ¿cómo tenerlo y qué subsidios puede tener?

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En Bogotá, buena parte de los programas sociales dirigidos a personas con discapacidad se activa a partir de un certificado que reconoce su condición.

Se trata de un documento oficial que identifica el tipo de discapacidad (física, auditiva, visual, cognitiva, psicosocial o múltiple) y establece el nivel de dificultad para realizar actividades cotidianas. Esa información alimenta las bases de datos del Distrito y del Gobierno, que sirven para asignar cupos, focalizar recursos y diseñar programas.

La Secretaría Distrital de Salud es la entidad encargada de expedirlo, directamente o por medio de IPS autorizadas. El marco normativo viene de la Resolución 113 de 2020 del Ministerio de Salud, que regula tanto la certificación como el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD), la base oficial en Colombia. Desde 2024, las EPS dejaron de cumplir esa función.

¿Cómo sacar el certificado de discapacidad en Colombia?

El trámite es voluntario y parte de una decisión del usuario o de su representante.

El primer paso ocurre en el sistema de salud. La persona debe solicitar a su médico tratante la historia clínica y el diagnóstico que sustente la condición de discapacidad, con los soportes médicos que la respalden. Ese documento es la base de todo el proceso.

Con esos papeles (historia clínica, documento de identidad y exámenes), la solicitud se presenta ante la Secretaría de Salud del municipio o distrito donde vive la persona. Allí no se requieren intermediarios ni abogados.

En el caso de Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, el trámite puede iniciarse en línea a través de su portal oficial (www.saludcapital.gov.co), donde está habilitado el servicio de certificado de discapacidad y registro RLCPD. También puede hacerse de forma presencial o por canales de atención de la entidad.

Una vez radicada la solicitud, la Secretaría revisa los documentos y, en un plazo de cinco días, define la IPS autorizada que realizará la valoración. Esa institución contacta al solicitante y agenda la cita.

La evaluación la hace un equipo interdisciplinario. Participan médicos, psicólogos, terapeutas o trabajadores sociales, según cada caso. Al terminar esa valoración, se determina si procede la certificación y se entrega el documento.

El proceso es gratuito y queda registrado en el sistema oficial que utilizan las entidades para activar servicios y programas dirigidos a esta población.

Beneficios del certificado de discapacidad en Colombia

El certificado permite el ingreso a los sistemas de información que priorizan el acceso a servicios del Distrito y del nivel nacional. Educación, salud con enfoque diferencial, programas de empleo y esquemas de bienestar hacen parte de esa oferta.

De acuerdo con el Instituto Nacional para Ciegos, también facilita medidas de inclusión laboral, adaptación de puestos de trabajo, apoyos educativos, tratamientos de rehabilitación y acceso a prestaciones sociales. En algunos casos, se contemplan beneficios en vivienda y programas de apoyo económico.

Desde el sistema de salud, entidades como Famisanar integran el certificado dentro de un enfoque biopsicosocial. Ese modelo articula la atención médica con variables sociales y del entorno, y habilita rutas en educación, subsidios, recreación y servicios especializados, además de beneficios en cajas de compensación y acceso a financiación educativa.

Servicios para personas con discapacidad en Bogotá

En la ciudad, una de las principales puertas de entrada es el Sistema de Cuidado. A través de las Manzanas del Cuidado, el Distrito reúne en un mismo entorno servicios de salud, atención psicosocial, formación, actividades físicas y espacios de respiro para cuidadores.

La red se complementa con servicios focalizados. Los Centros Crecer atienden a niños y adolescentes con discapacidad cognitiva o múltiple, con actividades pedagógicas, apoyo alimentario y transporte. Los Centros Integrarte trabajan con población adulta en el desarrollo de habilidades para la autonomía. Los Centros Avanzar concentran atención especializada para personas con mayores niveles de dependencia, junto con acompañamiento a cuidadores.

¿Qué es el RLCPD y para qué sirve?

El certificado alimenta el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, que funciona como censo oficial en el país. Esa información permite dimensionar la población, ajustar programas y orientar la política pública.

El proceso de certificación es gratuito, no requiere intermediarios y contempla actualizaciones en momentos específicos del ciclo de vida o cuando cambian las condiciones de salud.

El documento se consolida así como el punto de partida para acceder a servicios, programas y apoyos que operan de manera articulada entre entidades territoriales y nacionales.

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