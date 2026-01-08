Cómo renovar el SOAT sin caer en estafas: consejos clave para evitar fraudes

cifras de Fasecolda indican que cada año más de 4.000 personas reportan haber sido víctimas de estafas relacionadas con el SOAT. Foto: Archivo

Tal como lo indica su nombre, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) es un requisito indispensable para todos los propietarios de vehículos que circulan en Colombia. Su importancia radica en que garantiza la atención y cobertura de los daños corporales que se puedan ocasionar a las personas involucradas en un accidente de tránsito.

No tener el SOAT vigente acarrea una multa de 104,56 UVB (unidades de valor básico) que, en 2026, equivale a COP 1.266.222, así como la inmovilización del vehículo.

De allí la importancia que tiene este seguro y el afán de los responsables por renovarlo cada año, especialmente entre quienes dejan esta diligencia para último minuto.

Según expertos en seguridad informática, este es precisamente uno de los factores que aprovechan los ciberdelincuentes para cometer fraudes. No se trata de casos aislados: cifras de Fasecolda indican que cada año más de 4.000 personas reportan haber sido víctimas de estafas relacionadas con el SOAT, lo que representa más de COP 2.000 millones para los criminales.

Las modalidades de engaño

La modalidad más común en la que caen las personas suele ser la de mensajes promocionales que ofrecen tarifas de SOAT exageradamente bajas o descuentos exagerados.

Atraída por estas supuestas ofertas, la víctima hace clic en los enlaces incluidos en los mensajes y es dirigida a sitios fraudulentos, donde termina entregando los datos de su tarjeta de crédito.

Otra modalidad bastante conocida es la de las páginas gemeleadas, que es cuando los atacantes copian los portales web de las aseguradoras para hacerse pasar por las mismas.

Lo que resulta especialmente preocupante de esta modalidad es que muchas víctimas llegan a estos falsos portales haciendo búsquedas en Google, ya que los atacantes aprovechan que el buscador permite pagar para salir entre los principales resultados.

Creyendo que están en la página web de su aseguradora de confianza, entrega sus datos bancarios, o realiza compras por un supuesto SOAT que nunca aparece.

“En un entorno digital como el actual, las transacciones financieras son mucho más fáciles para los usuarios del sistema financiero, pero, al mismo tiempo, también lo son para los delincuentes, quienes encuentran en internet un espacio ideal para cometer ciberdelitos”, explica Alejandro Vera, vicepresidente técnico de Asobancaria.

Evite caer en las trampas

Estas son las recomendaciones que da Gustavo Morales, el presidente ejecutivo de Fasecolda:

1. Adquirir el SOAT únicamente a través de canales oficiales de las entidades aseguradoras.

2. Evitar comprar SOAT a través de Whatsapp u otros medios no autorizados.3. Desconfiar de ofertas de SOAT a precios significativamente más bajos que los habituales y abstenerse de comprarlos.4. Verificar la autenticidad del SOAT a través del RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito).

También se recomienda adquirir el SOAT mediante las compañías autorizadas por Fasecolda, directamente desde la página que la mencionada federación tiene para esto. Puede acceder directamente a ella desde este link.

Otra práctica recomendada para reducir riesgos, especialmente frente a amenazas como el “gemeleo de páginas web”, es buscar directamente a las aseguradoras en sus redes sociales y verificar que las cuentas sean legítimas. No basta con que tengan la palomita de verificación: también es importante revisar su antigüedad, la frecuencia de publicaciones y que el número de seguidores sea coherente con la marca. Por lo general, en la información del perfil estas cuentas incluyen enlaces oficiales a sus portales web, a través de los cuales se puede tener mayor certeza de estar accediendo a un sitio seguro.

