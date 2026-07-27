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¿Cómo va el empleo en Colombia? Un mercado laboral entre su mejor racha y sus contrastes

Este viernes 31 de julio, el DANE publicará los datos de desempleo a junio de 2026. Con los primeros seis meses del año en el retrovisor, así luce el mercado laboral colombiano en sus indicadores clave: desempleo, informalidad, brechas de género y calidad del empleo.

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Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Daniel Felipe Rodríguez Rincón
27 de julio de 2026 - 10:11 p. m.
Imagen de referencia.
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Foto: Agencia Bloomberg

Hace seis años, en plena pandemia, el desempleo en Colombia llegó al 22 %. Hoy ha bajado hasta el 8 %, con corte a mayo de 2026, el nivel más bajo del siglo para dicho mes. Desde cualquier lectura, se trata de una buena noticia.

Solo en el último año, de mayo de 2025 a mayo de 2026, casi un millón de personas encontraron trabajo. ¿Quién los contrató, en qué condiciones y con qué salario? Las respuestas pueden ilustrar qué clase de empleo se está creando y por qué esto es importante para afirmar si el primer semestre del año deja un mercado...

Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
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