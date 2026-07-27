¿Cómo va el empleo en Colombia? Un mercado laboral entre su mejor racha y sus contrastes

Imagen de referencia. Foto: Agencia Bloomberg

Hace seis años, en plena pandemia, el desempleo en Colombia llegó al 22 %. Hoy ha bajado hasta el 8 %, con corte a mayo de 2026, el nivel más bajo del siglo para dicho mes. Desde cualquier lectura, se trata de una buena noticia.

Solo en el último año, de mayo de 2025 a mayo de 2026, casi un millón de personas encontraron trabajo. ¿Quién los contrató, en qué condiciones y con qué salario? Las respuestas pueden ilustrar qué clase de empleo se está creando y por qué esto es importante para afirmar si el primer semestre del año deja un mercado...