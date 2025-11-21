¿Cómo va Sirius? Petrobras explica avances y retos en proyecto clave para el gas en Colombia

Sirius-2, ubicado en el Caribe colombiano, es el mayor descubrimiento de gas de toda la historia del país. Foto: Ecopetrol

Sirius es la opción para que Colombia vuelva a ser autosuficiente en materia de gas. Este proyecto costa afuera, que desarrollan Petrobras y Ecopetrol, aumentará en un 200 % las reservas de este hidrocarburo en el país.

Colombia importa gas desde 2016 para respaldar a las plantas térmicas, que generan energía eléctrica, pero desde diciembre de 2024 también se necesita traer el hidrocarburo del exterior para atender la demanda. Los expertos aseguran que Sirius es el camino para que el país no dependa de fuentes externas. Evidentemente,...