Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Cómo va Sirius? Petrobras explica avances y retos en proyecto clave para el gas en Colombia

Alcindo Moritz, presidente de Petrobras Colombia, advirtió que un aumento en el número de consultas previas puede afectar el cronograma. Los contratos de comercialización de gas quedarán firmados antes de que termine el año.

Redacción Economía
21 de noviembre de 2025 - 11:25 p. m.
Sirius-2, ubicado en el Caribe colombiano, es el mayor descubrimiento de gas de toda la historia del país.
Sirius-2, ubicado en el Caribe colombiano, es el mayor descubrimiento de gas de toda la historia del país.
Foto: Ecopetrol

Sirius es la opción para que Colombia vuelva a ser autosuficiente en materia de gas. Este proyecto costa afuera, que desarrollan Petrobras y Ecopetrol, aumentará en un 200 % las reservas de este hidrocarburo en el país.

Colombia importa gas desde 2016 para respaldar a las plantas térmicas, que generan energía eléctrica, pero desde diciembre de 2024 también se necesita traer el hidrocarburo del exterior para atender la demanda. Los expertos aseguran que Sirius es el camino para que el país no dependa de fuentes externas. Evidentemente,...

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Sirius

Petrobras

Ecopetrol

Gas

Gas en Colombia

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.