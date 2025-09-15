Compradores de vehículos híbridos o eléctricos recibirán alivios tributarios: DIAN

Los compradores de estos vehículos sí tendrán beneficios tributarios. Foto: Cortesía Huawei

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informó que los compradores de vehículos híbridos y eléctricos, de uso personal, tendrán beneficios tributarios en Colombia.

A inicios de agosto de este año, la DIAN ya había emitido un concepto sobre este asunto, en el que determinó que la sola adquisición de este tipo de vehículos, por parte de personas naturales, no los hacía merecedores de beneficios tributarios.

Sin embargo, esta decisión fue reconsiderada y la entidad finalmente optó por otorgar el descuento. Se estableció una condición, y es que estos vehículos cuenten con certificación de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).

Son dos los beneficios tributarios: deducción especial en el impuesto sobre la renta y exclusión del impuesto sobre las ventas (IVA).

La buena hora de estos vehículos

Según la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (ANDEMOS), en lo corrido del año se han matriculado 32.852 vehículos híbridos y eléctricos, lo cual se traduce en un incremento del 59,6 % frente al consolidado en el mismo periodo del año pasado (enero - agosto).

Las cinco marcas más vendidas son:

🟢Toyota: 6.511

🟢BYD: 3.994

🟢Suzuki: 3.850

🟢Mazda: 3.613

🟢KIA: 2.285

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.