“Con Sisbén IV, el objetivo es cubrir al 100 % de los pobres”: directora del DNP

Con menos de un mes al frente del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alejandra Botero Barco habla como si llevará toda una vida al frente de la entidad.

En entrevista con El Espectador, señaló que la implementación del Sisbén IV tiene que ayudar al 100 % de los pobres del país y que los programas sociales, fortalecidos en pandemia, han evitado que más personas pasen el umbral de la pobreza. Dice que una de las prioridades de este Gobierno es dejar el 60 % del área catastral actualizada y cumplir cerca del 85 % del PND.

¿Qué tan importante ha sido el Sisbén IV para afinar los programas de ayuda social en tiempos de pandemia?

Fundamental. Con Sisbén IV estamos hablando de una combinación de grupos. Para mí es una de las perspectivas más interesantes a través de un ejercicio que se hizo para definir el rango de pobreza de unas personas a través de las preguntas directas que se hacen, pero también con los registros administrativos. Los recursos, que son escasos en Colombia, los estamos asignando en donde deben estar. Toca tener un poco de paciencia con la gradualidad, pero ya tenemos 26 millones de colombianos en Sisbén IV y el objetivo es llegar a cubrir el 100 % de la población pobre.

¿Cuál ha sido el papel del Departamento Nacional de Planeación (DNP) para contribuir a la atención de la pandemia?

El programa bandera ha sido Ingreso Solidario, que es una obra de mi antecesor, Luis Alberto Rodríguez. Cuando empezó esta pandemia, el DNP se dio cuenta de que tenía que hacer un esfuerzo muy rápido para atender a la población que estaba en situación de informalidad que tenía cierto nivel de recursos para no estar registrados en algunos de los programas sociales, pero con la parálisis económica que se vino y el aislamiento preventivo obligatorio iban a caer en situación de pobreza muy rápido.

¿Qué tan exitosa ha sido la devolución del IVA?

Ha tenido una gran acogida, se volvió ley. Actualmente beneficia a dos millones de personas. Hay otro ejercicio más reciente, que es la evaluación de la pobreza que se hizo en la Mesa de Equidad, que es como un gabinete para los temas sociales. Cuando salieron las cifras de pobreza del DANE nos dimos cuenta de que la caída de la pobreza es mucho más abismal en los centros urbanos que en la ruralidad, lo que nos llevó a decidir que teníamos que hacer un programa para focalizar las acciones en las ciudades principales. Con Asocapitales se ha estado trabajando y va a dar unos resultados positivos, viendo el crecimiento en los centros urbanos.

Por ejemplo, nos dimos cuenta de que el retorno a la presencialidad en los colegios tenía un efecto muy grande, porque la economía que gira alrededor de los colegios se iba moviendo, y eso para las ciudades ya es una reactivación importante. También cómo acelerar las grandes obras de infraestructura es un ejercicio que estamos haciendo con las cinco o seis ciudades principales, y ese ha sido un rol del DNP.

¿Cómo se ha debilitado la clase media y cuántos colombianos han entrado en la pobreza?

En pobreza total pasamos del 37 al 42 % y queremos volver al 37 %. La clase media era el 25,4 %, los vulnerables un 20,4 % y los pobres 42,5 %; dentro de esta, la pobreza extrema era del 15,1 % de la población. La pandemia hizo que pobres se volvieran extremos y vulnerables se volvieron pobres.

Las regalías, ¿qué papel han cumplido en las regiones durante tiempos de pandemia?

Estamos hablando de unas cifras importantes en irrigación de recursos. A la fecha se han aprobado casi $27 billones en este Gobierno para más de 7.000 proyectos y quedan pendientes $15 billones, es decir, el equivalente a una ley de inversión social.

¿Cómo hacer para que los dineros de las regalías no se pierdan y terminen en elefantes blancos?

Vamos a hacer una medición a todas las entidades territoriales para saber cómo van ejecutando esas regalías. En la Ley de Regalías se metió el “botón rojo”. Eso significa que entidad territorial que no tenga más de cierto puntaje en el índice de gestión de regalías se le quitan los recursos y ellos no las pueden asignar, sino que se van a través de un OCAD (Órgano Colegiado de Administración y Decisión). También el 27 de septiembre vamos a lanzar el pacto para la transparencia de las regalías, para darle visibilidad y trazabilidad a todo lo que está pasando en regalías.

Otro instrumento interesante para la reactivación económica y para la descentralización es el catastro, ¿en qué estado está el tema del catastro multipropósito?

El DNP es el que articula y saca adelante la política y tenemos a cargo un crédito del BID y del Banco Mundial por US$150 millones para financiar un porcentaje importante de esa política. El objetivo de este Gobierno es dejar los mecanismos para que esté financiado el catastro. Al año 2020 tenemos casi el 16 % del área actualizada y la meta es llegar al 60 %, lo que queremos es dejar financiados los 170 municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) y dejar un mecanismo de financiación para los municipios que en este momento no tengan su actualización catastral. Un catastro actualizado es como tener los rayos X de un municipio: les sirve a los mandatarios locales para que tomen decisiones de política pública.

¿Qué hacer para acelerar el crecimiento de la economía que conlleve a la disminución del desempleo y de la pobreza?

Hay un plan integral que se refleja en el presupuesto de inversión para 2022, en el que se está asignando un porcentaje importante, cercano al 50 %, a los programas sociales. Una reactivación sin apoyar a la población que cayó en pobreza no es integral. Del lado del sector público, lo que necesitamos es seguir adelante con ese gran plan, que es Compromiso por Colombia, con el que nos estamos enfocando especialmente en las inversiones de transporte. Ahí hay un elemento fundamental que tiene que ver con Planeación Nacional, que es ver cómo logramos aprobar y ejecutar lo máximo posible las regalías, porque es la forma de irrigar recursos en las regiones. Tenemos una Misión de Empleo, cuyos resultados salen en un mes, en donde vienen unas propuestas interesantes frente a cómo darle mayor dinamismo a la generación de empleo.

¿Esta reforma tributaria (ley de inversión social) va a servir para aplacar las aguas internacionales?

Es una reforma consistente con lo que queremos hacer. Lo más valioso es esa continuidad entre la ley de inversión social y lo que queremos como presupuesto el año entrante. El hecho de que los recursos para inversión sean históricos, por $62,5 billones, de los cuales más de la mitad van a los programas sociales, es un mensaje muy claro de cuáles son las prioridades que tenemos como Gobierno. Pero ese presupuesto tiene que venir acompañado de la ley de inversión social, que es la que asegura los recursos para Ingreso Solidario hasta diciembre y el presupuesto garantiza los recursos del año entrante.

¿Fiscalmente la pandemia nos tomó desprotegidos?

No nos cogió desprevenidos. Nosotros estábamos haciendo un manejo de la economía muy serio, y eso se veía en el crecimiento y el nivel de desempleo que se estaba reduciendo. Se hizo un esfuerzo muy grande para ver cómo se podían mitigar los efectos a un costo importante de acelerar ese apoyo a los más vulnerables con Ingreso Solidario y la creación del Fome (Fondo de Mitigación de Emergencias). Evitamos que un millón de colombianos cayeran en situación de pobreza y a través de subsidios se instaló el plan de reactivación y de apoyo al sector privado.

¿Cómo ve la idea de que el Banco de la República le otorgue préstamos al Gobierno?

Nosotros tenemos unos ejemplos muy negativos en nuestros vecinos de lo que pasa cuando no existe la independencia de los poderes. Eso sería un primer paso, desde mi perspectiva, de reducir esa independencia de poderes que no nos podemos dar el lujo de hacer. Desde el momento en que se abra esa compuerta se vuelve muy complejo.

Desde Planeación Nacional, ¿cuál es el legado de este Gobierno?

Llegar a un cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo del 85 %, eso no se ha visto en décadas, pero sin cambiar ningún indicador: es el mismo PND de 2019 como si no hubiera habido pandemia, como si no hubiéramos tenido paros y vamos a cumplir la hoja de ruta que nos habíamos anticipado antes de que llegara la pandemia.