¿$7.000 por enviar una boleta de concierto al correo electrónico? Un debate sonoro

Dua Lipa se presenta este domingo en Bogotá. Foto: EFE - Alejandro García

Durante el frenesí que surge a la hora de comprar boletas para un concierto, y con el temor de quedarse sin su entrada, ¿qué fanático de un artista como Coldplay o Dua Lipa iba ponerse a leer los términos y condiciones de la tiquetera o a oponerse a los costos adicionales de servicio? No importan los términos, piensan muchos en el momento. Agregar al carrito, aceptar lo que sea y comprar: quiero ver a mi cantante favorita. Pero ese frenesí ya pasó y ahora hay una pregunta que algunos de los clientes no se sacan de la cabeza: ¿por qué pagué $7.000 porque me enviaran las boletas a mi correo? “Qué correo tan caro”, piensan. El Espectador investigó y analizó el caso.

¿Qué está pasando?

Si usted compró una entrada para el concierto de Dua Lipa, que se celebrará el domingo 18 de septiembre en Bogotá, debe saber que el costo por la boleta propiamente era de $420.000 para la localidad platino y $225.000 para la general. Adicional a esto hay un cargo por servicio que cobra la tiquetera que es de $84.000 y $45.000 respectivamente, aproximadamente el 20 % del valor de la boleta. Y adicional a esto apareció un nuevo cobro al momento de estar pagando: para obtener su entrada, la plataforma de E-ticket le decía que había solo una opción de envío, que era vía correo electrónico. Por ese correo, había un cargo de $7.000 adicionales. Así que una persona que compró una boleta platino para este concierto terminó pagando $511.000. Nosotros empezamos a hacernos preguntas.

Lo primero fue contactar a E-ticket para que nos explicara cómo funciona todo el sistema, pero tras múltiples intentos de contacto nos dejaron esperando su respuesta. ¿Por qué enviar las boletas por correo representa un costo adicional?

“Detrás de las tiqueteras que funcionan en Colombia hay plataformas con complejos desarrollos internacionales. Es decir, las tiqueteras en Colombia pagamos por el uso del software. Y usualmente los cobros que hacen al público están atados a cobros que hacen dichos proveedores”, explicó Gabriel García, CEO de Entradas Amarillas.

El Espectador consultó este caso con la Superintendencia de Industria y Comercio. La entidad explicó que, al no ser una actividad regulada, está permitido la libre fijación de precios, al igual que el de los costos asociados como el servicio de envío. Pero advierte que con base al “artículo 23 de la Ley 1480 de 2011 al consumidor siempre deberá proporcionársele una información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre el producto que adquiere y sobre los costos asociados a este”. Al realizar el proceso de compra de una boleta, muchos usuarios se enteraron del costo adicional por el envío de la boleta al correo electrónico cuando estaban finalizando la transacción, no antes. De hecho, acá podemos ver los costos que aparecen marcados por E-ticket en su página y no dice nada sobre el envío de boletas al correo.

Este cobro está presente en la mayoría de los portales de boletería, pero suele asociarse con el envío por correo físico (a domicilio). Entradas Amarillas, por ejemplo, cobra $18.000 por el envío de las boletas para los compradores de Creyentes del Festival Estéreo Pícnic. Incluso, en algunos casos se puede ir a reclamar la boleta a un punto autorizado para que no haya un cobro adicional. De hecho, en la sección de Términos y Condiciones de E-Ticket se indica que si no se quiere pagar el costo de envío, se puede recurrir a la opción de “pick up” (recogida). Pero para el concierto de Dua Lipa y otros eventos que aparecen en el portal de la empresa la única opción habilitada es el envío por correo electrónico. Podemos ver esa situación en este pantallazo de una transacción que hicimos como ejercicio. Lo que implica que los $7.000 es un cobro inevitable.

Sin embargo, al estudiar la estructura tarifaria la principal pregunta es: ¿si ya se cobra $84.000 por el servicio de la plataforma, por qué se cobra otros $7.000 por el correo electrónico? Hicimos el cálculo y E-ticket habría recibido al final cerca de $224 millones por los cobros que hizo por enviar las boletas al correo electrónico de los clientes del concierto de Dua Lipa en Bogotá. Encontramos que hay plataformas básicas de correos que cobran US$600 por enviar hasta un millón de mensajes al mes. El Espectador buscó a E-Ticket para consultar su versión, pero no recibió respuestas.

¿Cobro razonable?

“El cobro del servicio empezó diferente que como es ahora: se hacía un cobro, pero se mandaban las boletas a la casa y había cierta labor que tenían que hacer (las tiqueteras). Pero yo considero que ahora hay unos costos que son exagerados que aumentan el valor final de la boleta. Y me da pena con mis amigas las tiqueteras, ¿cuál es la labor que hacen para enviar una boleta por correo electrónico? Simplemente contratar un Software que lo pagan con el primer evento. Y también pregunto yo: cuando el promotor del concierto, es también el dueño de la tiquetera, ¿también debería cobrar?”, explicó Julio Correal, reconocido organizador de conciertos (entre ellos el concierto de Guns N’ Roses en Bogotá en 1992).

Encontramos que hay plataformas básicas de correos que cobran US$600 por enviar hasta un millón de mensajes al mes. “Estos softwares son diferentes, es mucho más complicado que solo enviar correos. También cuadran todo el tema de la compra de la boleta por numeración, por localidad, que organiza la boletería, crean los códigos QR, arroja estadísticas, y montón de cosas necesarias. Pero la verdad no me gusta ese costo tan bravo que tienen las tiqueteras”, agregó Correal. Por supuesto, las tiqueteras, como dice Correal, necesitan de una plataforma que les proporcione mucha más seguridad y deben ser más costosas. Sin embargo, nos llevamos una sorpresa.

Hicimos el ejercicio e intentamos comprar una boleta para el evento METRONOMY + THE BLAZE en el portal de Entradas Amarillas, otra tiquetera. La única opción en la transacción para tener nuestra boleta por la web era también la expedición de un tiquete electrónico. Pero a diferencia de lo que ocurría con el caso Dua Lipa, en esta transacción no nos hicieron ningún cargo adicional por esa boleta electrónica. Así que la pregunta pendiente es: ¿por qué E-ticket cobra $7.000 por enviar un correo?

Este no es el único caso. Pudimos observar lo mismo con Taquillalive, tiquetera oficial del nuevo Coliseo Live, al intentar comprar boletas para el concierto de Arctic Monkeys. La boleta tiene un precio de $369.000 para la localidad Platino 1. Seleccionamos una entrada, la agregamos al carrito y aparecieron dos cargos: $66.000 de servicio y $8.000 del envío de las boletas al correo electrónico. El método de entrega tenía un recuadro marcado con esta opción. Cuando lo intentamos quitar, la página recargaba y volvía a aparecer. Era inevitable. El único método de entrega parecía ser el envío al correo electrónico y no lográbamos esquivar ese cobro. De los ejercicios hechos, Entradas Amarillas fue el único portal que no nos cobraba por acceder al tiquete digital. De hecho, debemos destacar que en sus puntos de venta nos pueden expedir la boleta física, algo que para los nostálgicos de los conciertos es una gran noticia.

Algo está pasando con el manejo de las tiqueteras en Colombia. Ese cobro de envío de boletas por correo electrónico desencadena muchas preguntas que deben responder. Pero el de E-ticket, como vimos, no es el único caso, ni somos el único país con el problema. Nos pusimos a buscar y encontramos en foros de Reddit que usuarios en Estados Unidos también se quejan de lo mismo: hay un cargo alto por enviar las boletas al correo electrónico y esta es la única opción que se maneja ahora.

La venta de boletas está cambiando. De eso da fe David Goldberg, un ejecutivo e inversionista de boletos desde hace mucho tiempo, quien le dijo al portal Money.com que “la gente solía tener que ir en persona a las taquillas reales para comprar boletos para los eventos. Cuando la venta de boletos comenzó a ser remota, las empresas tuvieron que pagar por el servicio de conexión de computadoras y contratación de personal para atender los teléfonos. De ahí la tarifa de servicio”.

“Creo que la gente tiene la idea errónea de que es fácil y barato vender un boleto en Internet”, dice Goldberg. “Si bien no tiene que pagarle a un operador telefónico o a un empleado, eso no significa que sea gratis”.

Goldberg pone el ejemplo de la venta de cervezas en los estadios, y nosotros lo explicaremos así a nivel local. Supongamos que va al estadio El Campín al concierto de Coldplay y quiere una cerveza. Hay varios estantes que tuvieron que ofertar para ganarse el derecho de vender en el evento. Para ganar el contrato, “tienen que hacer grandes promesas no solo sobre brindar una gran variedad y servicio, sino también sobre cuánto dinero pueden devolver al lugar”, explica el experto. Para cumplir con esas promesas, es posible que tengan que cobrar $20.000 por una cerveza que afuera vale $5.000. Con las tiqueteras pasa lo mismo.

“Las empresas tienen que ofertar para ser el proveedor exclusivo de entradas para los lugares y, para ser elegidas, tienen que llegar a acuerdos. En la mayoría de los casos, una parte significativa o la mayoría de esas tarifas de servicio se pagan al lugar o al promotor del evento para el que está comprando el boleto”, dice Goldberg.

Hay tiqueteras que cobran más por enviar un correo y otras que no cobran un centavo. De cualquier manera, hay algo que no es transparente. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos dijo en 2018 que “algunos sitios web de boletos no mostraban claramente las tarifas o las revelaban solo después de que los usuarios ingresaban la información de pago”, lo que generó preocupaciones sobre la protección del consumidor. Debemos recordar que nosotros también nos enteramos de este cargo durante la transacción, a último minuto, cuando hicimos nuestros ejercicios. En el momento de luchar por una entrada, ¿quién se detuvo a pensar en esto?

¿Por qué están tan caras las boletas de conciertos en Colombia?

“El aumento de precio de las boletas se debe a una combinación de factores, entre los que se incluyen la inflación a nivel mundial, lo cual encarece a los artistas el costo de girar. Y por otro lado el incremento del dólar, que es la moneda en que se pagan los artistas”, dijo García.

“En Colombia hay varios factores que incrementan el precio de las boletas. Por un lado está la Contribución parafiscal de espectáculos públicos, que no existe en otros países, que es el 10% del valor de las boletas que superan los 3UVTs, eso es un costo que se traspasa directamente al comprador. Por otro lado que la asistencia es tres a cuatro veces inferior a la de países como México, Brasil, Argentina y Chile, por lo cuál unos costos similares de organización del evento deben ser pagados con menos boletas vendidas, por lo cuál cada boleta debe tener un precio mayor. Y por último porque en general para los artistas es más caro girar en Sur América que en Estados Unidos o Europa, en donde viajan en bus y pueden hacer 5 conciertos en una semana; mientras que en Sur América deben viajar en avión y solo pueden hacer 3 conciertos en una semana, lo cual sube para ellos los costos de realizar cada concierto, tanto en transporte de personas y de carga como en salarios de sus equipos de trabajo, a quienes usualmente se les paga por semana y no por show”, escribió García.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.