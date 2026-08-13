Confianza del consumidor cayó en julio: este es el panorama en las ciudades

Este índice busca medir el optimismo o pesimismo que sienten las personas sobre su dinero y la economía del país. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

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La Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) publicó recientemente su Encuesta de Opinión del Consumidor, que muestra un retroceso en la confianza de los consumidores durante julio.

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 20,7 % en julio, lo que representa una caída de 3,6 puntos porcentuales frente a junio, cuando alcanzó 24,3 %. Sin embargo, al comparar el resultado con julio de 2025, el panorama es más favorable: el indicador aumentó 15,4 puntos porcentuales, al pasar de 5,3 % a 20,7 %.

Este índice busca medir el optimismo o pesimismo que sienten las personas sobre su dinero y la economía del país.

Como lo explica Fedesarrollo, esta variación en la confianza frente a junio obedeció a una caída de 7,4 puntos porcentuales en el Índice de Condiciones Económicas y de 1,1 puntos porcentuales en el Índice de Expectativas del Consumidor.

Al poner la fotografía actual con la obtenida en el mismo mes del año pasado, el incremento se explica por el alza de 25,1 puntos porcentuales en el Índice de Expectativas del Consumidor y al incremento de 1 puntos porcentuales en el Índice de Condiciones Económicas.

En el componente del Índice de Expectativa del Consumidor, la cifra más alta se dio en la pregunta “dentro de un año ¿a su hogar le estará yendo económicamente mejor?”, que pasó de un balance del 40,2 % al 41,8 %.

En contraste, la cifra más baja fue en la pregunta: “dentro de 12 meses ¿cree usted que las condiciones económicas del país en general estarán mejores?”, que pasó de 22,5 % en junio a 24,3 % en julio.

En el componente de Índice de Condiciones Económicas, la pregunta “¿cree usted que a su hogar le está yendo económicamente mejor o peor que hace un año?” obtuvo un balance de 11,5 % a 11,1 %; mientras que la pregunta “¿cree usted que este es un buen momento o un mal momento para que la gente compre muebles, nevera, lavadora, televisor, y cosas como esas?”, pasó de 16,1 % a 1,7”.

“Al comparar los resultados de lo corrido del tercer trimestre de 2026 con los del segundo trimestre del año, se observa un aumento en el ICC, pasando de 18,6% a 20,7%. Asimismo, la valoración de los consumidores sobre la situación de su país y la valoración de los hogares aumentaron 8,1 y 2,7 puntos porcentuales, respectivamente, frente al trimestre anterior. Por su parte, la disposición a comprar bienes durables disminuyó 6,7 puntos porcentuales en comparación con el balance registrado en el segundo trimestre de 2026”, detalló Fedesarrollo.

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) presentó comportamientos distintos entre las principales ciudades del país durante julio. Barranquilla registró el nivel más alto, con 30,0 %, seguida de Bucaramanga, con 26,0 %, y Medellín, con 24,7 %. Bogotá se ubicó en 22,6 %, mientras que Cali presentó el menor balance, con apenas 1,4 %.

Frente a junio, la confianza aumentó en Barranquilla, Bucaramanga y Medellín, mientras que cayó en Bogotá y, de manera más pronunciada, en Cali. En comparación con julio de 2025, todas las ciudades registraron un balance superior, salvo Cali, que pasó de 13,2 % a 1,4 %. En el consolidado de las cinco ciudades, el ICC se ubicó en 20,7 % en julio, por debajo del 24,3 % de junio, pero muy por encima del 5,3 % registrado un año atrás.

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