Confianza del consumidor en EE. UU. sube en marzo, pese a preocupación por gasolina

Imagen de referencia. Foto: EFE - CHRIS TORRES

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La confianza de los consumidores en Estados Unidos volvió a aumentar en marzo, pese a las preocupaciones por el encarecimiento de la gasolina, según una encuesta publicada este martes por The Conference Board, un centro de investigación económico de ese país que elabora indicadores sobre el pulso de los hogares y la economía.

El índice de confianza subió a 91,8 puntos, frente a 91,0 en febrero, cuando también había registrado un avance. Economistas consultados por el mercado esperaban, en cambio, una caída hasta 87,5 puntos.

El reporte señaló que el repunte reflejó una mejor percepción sobre el mercado laboral y el desempeño de las empresas. Sin embargo, las perspectivas hacia adelante fueron menos favorables: el subíndice que mide la visión sobre el futuro bajó 1,7 puntos, hasta 70,9 puntos, en un contexto en el que los consumidores se muestran más cautelosos por los efectos de la guerra en Medio Oriente.

“Como era de esperar, dadas las perturbaciones del petróleo por la guerra en Irán, las expectativas de inflación media y mediana a 12 meses de los consumidores se dispararon en marzo hasta niveles no vistos desde agosto de 2025”, señaló The Conference Board en su comunicado.

Dana Peterson, economista jefe de la entidad, agregó que los comentarios de los encuestados sobre precios y costo de los bienes sugieren que el costo de vida sigue siendo una prioridad para los consumidores.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.