Conflictiva relación entre lo que dice el gobierno Petro y la reacción de mercados

Los inversionistas en bonos no están de humor para perdonar en este momento. No cuando la inflación aumente a nivel mundial y merma el valor de sus inversiones.

Así que cuando Gustavo Petro, el nuevo presidente izquierdista de Colombia, y los miembros más radicales de su gabinete comenzaron a considerar públicamente un montón de propuestas políticas heterodoxas, incluido un plan de emisión de deuda para comprar tierras para los pobres, la reacción del mercado no se hizo esperar. Los inversionistas se deshicieron de los bonos del Gobierno local, lo que hizo que el peso se desplomara y los rendimientos se dispararan.

Todo se ha salido tanto de control —los rendimientos locales de referencia superan el 14%, el nivel más alto en casi dos décadas— que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y sus asesores se han visto obligados a salir repetidamente a poner paños fríos sobre las ideas de Petro y tratar de calmar a los mercados.

Esta semana, Ocampo incluso detuvo las ventas de bonos locales por el resto del año. Esto ayudó a impulsar el mercado, al menos ocasionalmente, pero subrayar cómo los inversionistas imponen rápidamente limitaciones a las ambiciones de Petro de remodelar la economía colombiana, tal como lo hicieron en el Reino Unido con la primera ministra Liz Truss.

Los inversionistas ya descuentan una “prima de riesgo de Petro” por temor a que el Gobierno intente adoptar medidas como un impuesto a las salidas de capital, fuertes restricciones a los productores de energía y gastos que superen los límites de déficit de la nación, según Benito Berber, economista jefe para América Latina de Natixis.

“El mercado siente a algunos miembros del gabinete y al presidente Petro con un discurso peligrosamente populista”, dijo Berber en una entrevista.

El peor desempeño

Los bonos en moneda local de Colombia han perdido casi un 24% en términos de dólares desde que Petro fue elegido en junio, el peor desempeño en el índice de deuda de mercados emergentes de Bloomberg, que perdió cerca de un 6% durante ese período. Y el peso se ha debilitado un 20%, la mayor caída entre los principales mercados emergentes. El jueves, la moneda continuó debilitándose para sentarse un nuevo récord en 4.921 por dólar.

Petro, por mucho el líder más radical en la historia de la nación andina, fue elegido bajo promesas de aumentar el gasto en asistencia social, escuelas y universidades, y comprar tierras para distribuirlas entre los agricultores pobres. Pero sus planes para transformar las vidas de millones de colombianos empobrecidos corren el riesgo de descarrilarse por los crecientes costos financieros.

Petro culpó el miércoles a los aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos de absorber capital de Sudamérica e instó a los inversionistas a mantener el dinero en Colombia para aprovechar todas las oportunidades de la nación.

El hecho de que Petro nombrara a Ocampo —exprofesor de la Universidad de Columbia y quizás el economista más conocido de Colombia— aseguró a los inversionistas que las finanzas públicas estarían en buenas manos. En su primer día en el cargo, Ocampo envió un proyecto de ley al Congreso para incrementar los ingresos fiscales aumentando los gravámenes a los ricos ya los productores de petróleo y carbón.

Pero Ocampo ha tenido que asumir un papel más importante de lo que normalmente se espera de un ministro de Hacienda colombiano, ya que continuamente corrige declaraciones “a medias” hechas por otros miembros del Gobierno, dijo Mauricio Cárdenas, quien fue ministro de Hacienda hasta 2018.

“Él es el polo a tierra en un Gobierno desordenado”, dijo Cárdenas. Ha estado “brindando tranquilidad a los mercados, a menudo contradiciendo a otros miembros del Gobierno. Ese es un trabajo desagradable que obviamente generará tensiones”.

flujos de capital

Este mes, Petro desencadenó una venta masiva de bonos y divisas de la nación luego de que criticara los aumentos de las tasas de interés del banco central y considerara un posible impuesto a las salidas de capital. Ocampo habló con los periodistas al día siguiente para “señalar de forma muy enfática” que no se consideraron medidas como los controles de capital.

Cuando la viceministra de Minas y Energía de la nación dijo que el Gobierno no firmaría nuevos contratos de exploración petrolera, Ocampo pronto la contradijo diciendo que esa decisión no se había tomado.

Entonces la presidencia anunció que Colombia compraría 3 millones de hectáreas de tierra para agricultores —lo que, según Petro, podría costar unos 60 billones de pesos (US$13.000 millones)— y que, para hacerlo, podría emitir deuda pública.

Al ser consultado en conferencia de prensa sobre los planes de venta de bonos en pesos, conocidos como TES, para la compra de terrenos, Ocampo respondió: “No sé si el presidente dijo eso o no, pero, en todo caso, en el Ministerio de Hacienda tenemos claro que no se puede hacer. No se puede comprar tierras con TES”.

Aun así, tales anuncios “han afectado la credibilidad del Gobierno incluso con una figura destacada en su gabinete como es Ocampo”, dijo Munir Jalil, analista jefe de BTG Pactual Colombia.

La conversación sobre controles de capital preocupó a los administradores de fondos extranjeros que ahora son los mayores tenedores de deuda del Gobierno colombiano, agregó.

La oficina de Ocampo dijo que no podía realizar comentarios antes de la publicación, ya que estaba en el Congreso lidiando con el proyecto de ley de impuestos. La presidencia remitió las preguntas al Ministerio de Hacienda.

fuerte desaceleración

Petro asumió el cargo en agosto, en medio de la inflación más acelerada en dos décadas y con una serie de fuertes aumentos de las tasas de interés por parte del banco central que casi probablemente provocarán una marcada desaceleración económica en el futuro cercano. El banco central espera que el crecimiento económico se desacelere al 0,7% el próximo año desde un estimado de 7,8% en 2022.

La situación es difícil en la mayoría de los mercados emergentes, debido al aumento de las tasas de interés de EE.UU. y los temores de una recesión mundial. Aun así, la liquidación de Colombia ha sido más profunda que la de sus pares.

Si bien Ocampo hasta ahora ha sido un contrapeso efectivo para Petro, eso puede durar solo mientras se mantengan los índices de aprobación del nuevo Gobierno, según Sergio Guzmán, director de Análisis de Riesgo de Colombia. El índice de aprobación de Petro cayó al 46% este mes, desde un 56% en agosto, según una encuesta de Invamer publicada esta semana.

“Ocampo hoy es una seguridad para los mercados, de que hay un adulto en el cuarto”, dijo Guzmán. “Pero cuando Petro no logre cumplir con sus promesas históricas va a buscar chivos expiatorios”, incluido Ocampo, dijo.

No obstante, los inversionistas deben tener en cuenta que muchas de las políticas anunciadas por la Administración Petro no tienen un plan concreto y, una vez que lo tendrán, probablemente implicará un proceso gradual que requerirá la aprobación del Congreso, según Armando Armenta, estratega de mercados emergentes de AllianceBernstein.

“Los inversionistas y el público en general necesitan separar el ruido de la señal con la nueva Administración”, dijo Armenta. “El Gobierno necesita enviar señales fuertes y creíbles para restaurar la confianza de los inversionistas y mejorar la percepción”.