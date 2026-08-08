Conflicto por deuda de más de COP 10.000 millones afectaría la conectividad en municipios

(Imagen de referencia) La decisión podría afectar la conectividad de diversos municipios y zonas rurales en Colombia. Foto: Cortesía Min

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Aunque comercialmente puede no ser una marca tan conocida, Azteca tiene un peso considerable en las telecomunicaciones de Colombia. La compañía, de origen mexicano, tiene una posición de liderazgo en el transporte de datos e internet, con una notoria red de fibra óptica que cubre más de 900 municipios y alcanza el 83 % del territorio nacional.

Uno de sus proveedores es Andean Tower Partners Colombia S.A.S. (ATP), compañía que le brinda infraestructura pasiva, es decir, antenas y espacios de torres. Recientemente, esta firma señaló que por incumplimiento en los pagos le terminará dos contratos marco de arrendamiento a Azteca, de los cuales se derivan 419 contratos de arrendamiento.

“Estos contratos brindan acceso a Azteca a los espacios y antenas necesarias para soportar parte de su infraestructura de telecomunicaciones, relacionada con la operación de la red del Proyecto Nacional de Fibra Óptica”, detalló ATP.

Con corte a julio, según lo explicado por ATP, las obligaciones pendientes de Azteca superan los COP 10.336 millones, además de intereses de mora que rondan los COP 567 millones. Tras la notificación, a la empresa de origen mexicano se le dio un plazo de 30 días para el retiro de sus equipos en los lugares arrendados.

“Durante más de cinco meses, ATP mantuvo disponible la infraestructura y asumió los costos relacionados con los sitios arrendados, pese a no recibir las contraprestaciones económicas correspondientes. Previamente a la terminación, la Compañía realizó múltiples requerimientos y otorgó oportunidades de subsanación, sin que se presentara una solución efectiva y sostenible”, añadió.

ATP también señala que es conciente de lo que esta decisión podría implicar para los municipios, zonas rurales e instituciones públicas que dependen de las redes operadas por Azteca, por lo que ya dio aviso de la situación a las autoridades competentes, con la intención de que se puedan adoptar acciones para mitigar los eventuales riesgos operativos.

También dijo que seguirá brindando, a las autoridades competentes, la información que sea necesaria para facilitar una evaluación integral de la situación y construir soluciones para los ciudadanos.

“La Compañía continuará ejerciendo las acciones contractuales y legales correspondientes para proteger sus derechos, con el respeto de los principios de buena fe, responsabilidad empresarial e institucionalidad, como siempre lo ha hecho. ATP lamenta que los incumplimientos reiterados de Azteca puedan afectar a la comunidad y a los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones involucrados”, concluyó.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.