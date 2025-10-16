Congreso aprobó el presupuesto: próxima parada, la tributaria

Presupuesto Nacional aprobado. Foto: Mauricio Alvarado

El Congreso y el Gobierno lograron un acuerdo para aprobar el Presupuesto General de la Nación 2026. El Senado decidió acoger el texto que aprobó la Cámara el miércoles. Las cuentas para el próximo año quedaron en COP 546,9 billones, COP 10 billones menos frente a la propuesta inicial de la administración de Gustavo Petro. Este cambio viene de la mano de la promesa de reducir las aspiraciones de la reforma tributaria, que ya no buscará COP 26,3 billones, sino COP 16,3 billones.

El gran acuerdo se logró en el primer debate, en las comisiones...