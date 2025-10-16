Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Congreso aprobó el presupuesto: próxima parada, la tributaria

La plenaria del Senado acogió el texto que salió de la Cámara de Representantes. Las cuentas para el próximo año incluyen ingresos por COP 546,9 billones, para los que se necesita una reforma tributaria por COP 16 billones.

Redacción Economía
17 de octubre de 2025 - 12:28 a. m.
Presupuesto Nacional aprobado.
Presupuesto Nacional aprobado.
Foto: Mauricio Alvarado

El Congreso y el Gobierno lograron un acuerdo para aprobar el Presupuesto General de la Nación 2026. El Senado decidió acoger el texto que aprobó la Cámara el miércoles. Las cuentas para el próximo año quedaron en COP 546,9 billones, COP 10 billones menos frente a la propuesta inicial de la administración de Gustavo Petro. Este cambio viene de la mano de la promesa de reducir las aspiraciones de la reforma tributaria, que ya no buscará COP 26,3 billones, sino COP 16,3 billones.

El gran acuerdo se logró en el primer debate, en las comisiones...

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

Presupuesto

Ministerio de hacienda

reforma tributaria

congreso de la república

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.