Conozca las ocho modalidades de estafa más comunes en Facebook Marketplace

Facebook Marketplace es un comercio electrónico que está ganando popularidad. Foto: AFP - Agencia AFP

El comercio electrónico ha sido tendencia en los últimos años, así como las estafas que se presentan en estos canales. No por esto se puede decir que e-commerece como Mercadolibre, Linio o el marketplace de Facebook (que es el protagonista de este artículo) sean inseguros. No, sus desarrolladores han dedicado esfuerzos para reducir al máximo las posibilidades de que los usuarios se vean afectados. No obstante, aún persisten algunas brechas que pueden ser aprovechadas por delincuentes.

Recientemente la firma de seguridad informática ESET publicó un artículo con las ocho modalidades de estafa más comunes en Facebook Marketplace, brindando así una de las varias herramientas que necesita para blindarse ante las estafas informáticas: la información. Conocer cómo operan los delincuentes en la red es crucial para no morder sus anzuelos.

Parte de las alarmas que enciende ESET sobre este canal de ventas es la falsa sensación de seguridad que puede generar, ya que una persona puede sentirse confiada de que quien le está ofreciendo un producto es de fiar, pues al fin y al cabo puede ver su información de perfil. No se confíe, siempre esté alerta, y más teniendo en cuenta que en este espacio se puede comprar desde una prenda de vestir, pasando por una consola de videojuegos, y llegando hasta un apartamento. La cantidad de dinero que puede estar en juego es considerable.

“Una encuesta reciente reveló que uno de cada seis (17%) participantes fue estafado en Facebook Marketplace. Por supuesto, gran parte de lo que se ofrece en esta plataforma es legítimo, pero como ocurre en cualquier otra plataforma, también atrae a muchos estafadores”, detalla la firma de seguridad informática.

Ante tal potencial grado de estafa, es importante que usted conozca las ocho modalidades más usadas por los ciberdelincuentes.

1. Artículos defectuosos



Es importante que usted se cerciore que el artículo que está comprando se encuentre en perfectas condiciones, pues se han presentado casos en los que se comercializan artículos dañados, que en las fotos se ve bien.

Esto se presenta mucho en artículos de tecnología, por lo que es importante que emplee mecanismos para evitar ser estafado por esta vía. Hay comercios electrónicos, como Mercado Libre, que cuentan políticas en las que permiten la devolución del producto y del dinero, cuando este no satisface las necesidades del cliente.

Lamentablemente Facebook aún no incorpora este tipo de mecanismos, y lo máximo que puede hacer es castigar (con bloqueos, por ejemplo) a los vendedores por presunta estafa.

2. Artículos falsos



Las réplicas o falsificaciones de productos también pueden ser comunes en este tipo de comercios electrónicos. Ejemplo de esto es ropa de diseñador, perfumes, joyas y cosméticos.

Al igual que con el caso anterior, es difícil poder comprobar la originalidad de un producto mirando solo una foto y confiando en la honestidad del vendedor. Nuevamente la invitación es a emplear mecanismos mediante los cuales usted pueda evitar ser estafado, como desconfiar si el precio parece demasiado bueno para ser verdad.

3. Estafas de Google Voice



Google Voice es un servicio de Google que permite a sus usuarios realizar llamadas o enviar mensajes desde un teléfono inteligente o navegador de internet.

“Lo que hacen los estafadores es contactarse con un vendedor utilizando como excusa el interés por un artículo y luego intentar salir de Facebook para continuar la conversación en otra plataforma no monitoreada, como WhatsApp. Ahí solicitan al vendedor que comparta un código que le enviarán a su teléfono para verificar que es una persona legítima. Sin embargo, el código enviado es el de la verificación en dos pasos (2FA) de Google Voice. Este código es enviado a la víctima (el vendedor) a partir de una solicitud realizada por el estafador. Una vez que la víctima comparte el código los estafadores crean una cuenta en Google Voice asociada al número de teléfono y lo utilizan para realizar otras estafas”, detalla ESET.

En suma, lo que hacen aquí los estafadores es robar la identidad de la víctima para abrir otras cuentas a su nombre, o acceder a las existentes y adelantar sus estafas.

La recomendación aquí es evitar las transacciones por fuera de los canales oficiales (en este caso Facebook Marketplace), así como brindar información que puede ser considerada sensible, como códigos que lleguen a su teléfono por Whatsapp, SMS, correo electrónico y redes sociales.

4. Sobrepago



En esta modalidad el delincuente se hace pasar por un comprador que (con una captura de pantalla adulterada), le informa al vendedor que pagó de más por un artículo, por lo que solicita que le reintegre la diferencia.

5. Compra que nunca llega



Esta es una de las modalidades de estafa más comunes, la cual consiste en vender un artículo, cobrar el dinero y nunca hacer el envío. Ante estos casos, las plataformas de comercio electrónico toman medidas, como lo es las sanciones a los vendedores con estos comportamientos. Sin embargo, es importante que antes de realizar la compra usted vea las calificaciones y reseñas que otros usuarios han hecho sobre el vendedor.

6. Phishing / falsos sorteos



Eset advierte que una forma de obtener información adicional de las víctimas es enviar correo de phishing (suplantación de identidad, haciéndose pasar por Facebook, por ejemplo) con supuestas ofertas y sorteos.

“La víctima, desprevenida, hará clic en un enlace y completará un formulario con algo de información personal creyendo que de esa manera estará participando en un sorteo por artículos de lujo, criptomonedas u otras ofertas especiales. Por supuesto, los estafadores solo quieren su información personal para cometer fraude de suplantación o robo de identidad”, detalla ESET.

7. Estafa de seguros



Quienes venden artículos muy costosos en Facebook Marketplace puede que en algún momento sean contactados por estafadores que se hacen pasar por compradores dispuestos a pagar el costo por el envío del artículo y envían una factura falsa para ‘probar’ que lo han hecho. Solo hay un problema, necesitan que el vendedor pague un pequeño cargo por el seguro. Puede ser una cantidad relativamente pequeña en comparación con el precio del artículo, lo que puede persuadir al vendedor de aceptarlo.

8. Ofertas engañosas

Este anzuelo es fácil de explicar: vendedores que ofrecen productos de alto valor a costos bajos. Cuando capturan el interés de las víctimas, les informan que el producto ya no está disponible, pero que tiene uno similar, ya con un precio más costoso.

Para las firmas de seguridad informática como ESET es importante que las personas conozcan este tipo de modalidades de estafa, pero también los mecanismos con los que pueden evitar morder los anzuelos:

Inspeccione los artículos antes de comprarlos solo a vendedores locales.



Establezca como punto de encuentro en un lugar público y no en su casa. Preferentemente un área bien iluminada y en lo posible durante el día.



Revise los perfiles de compradores/vendedores para conocer las calificaciones de los usuarios y manténgase alerta si los perfiles se han creado recientemente.



Verifique el precio de mercado de los artículos y, si hay una diferencia significativa entre este y el precio de venta, esté atento al hecho de que puede ser falsificado, robado, defectuoso, etc.



Tenga cuidado con las ofertas y obsequios y nunca ingrese datos personales para acceder a ellos.



Solo use métodos de pago confiables a través de Facebook Messenger (PayPal, Facebook Checkout), ya que ofrecen una forma de disputar un pago. Los estafadores suelen solicitar tarjetas de regalo, también conocidas como gift cards, así como transferencias bancarias y pagos a través de diferentes servicios.



Mantenga su conversación en Facebook: a los estafadores les gusta mudar la conversación a otra plataforma donde les resulta más fácil estafar a las personas, fundamentalmente porque no hay una plataforma que proteja al usuario.



Nunca envíe artículos antes de que se haya realizado el pago.



Cuidado con los cambios en el precio de cotización.



No envíe códigos de verificación (2FA) a posibles compradores.



Si llega a ser estafado es importante que denuncie al delincuente, no solo ante la red social, sino también ante las autoridades locales. El comercio electrónico ha demostrado ser un gran canal de venta, con múltiples beneficios (tanto para vendedores como compradores) pero, así como el comercio físico, también está rodeado de varios peligros ante los que es necesario blindarse.

