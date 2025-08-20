No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Las consecuencias económicas de una descertificación por parte de EE.UU.

La certificación del país en materia de manejo de cultivos ilegales y narcotráfico se definirá en septiembre. Desde ya se advierten algunos impactos económicos en caso de recibir un mal resultado en este proceso.

Luna Mejía Farías
20 de agosto de 2025 - 11:35 p. m.
Incautación de cocaína en Santa Marta. Imagen de referencia.
Incautación de cocaína en Santa Marta. Imagen de referencia.
Foto: Policía Nacional

El reloj sigue avanzando hacia septiembre, momento en el cual se conocerá la decisión e Estados Unidos de certificar, o no, las labores de Colombia en el marco del control al narcotráfico y los cultivos ilícitos.

Aunque el Gobierno ha intensificado sus labores diplomáticas y en terreno alrededor de este tema, desde algunos gremios y sectores políticos el panorama de una posible descertificación se ve cada vez más posible.

Vale aclarar que según las más recientes mediciones de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus...

