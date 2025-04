Consulta popular de Petro: las 12 preguntas que proponen las centrales obreras

Presidente Gustavo Petro en la marcha por la consulta popular. Foto: Mininterior

Las centrales obreras enviaron una carta al presidente Gustavo Petro, al ministro del Interior, Armando Benedetti, y al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en la que proponen un cuestionario para la consulta popular que busca adelantar el gobierno para defender sus reformas, especialmente la laboral que se hundió en el Senado.

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Confederación General del Trabajo (CGT) proponen que se priorice la contratación directa; prohibir la tercerización de actividades del giro principal de las empresas; reforzar el principio de estabilidad haciendo del contrato indefinido la regla general, y reconocer el derecho a la reincorporación en caso de despido derivado de prácticas ilegales de intermediación o contratación simulada.

El miércoles, el ministro de Trabajo anunció que el gobierno radicará las preguntas de la consulta popular en el Senado el próximo lunes 21 de abril.

“Los invito a que nos acompañen el próximo 21 de abril seguramente estaremos radicando ante la Secretaría del Senado de la República la solicitud del presidente, firmada por todos los ministros del despacho, para convocar a la consulta popular que haga posible la expresión de la ciudadanía”, aseguró Sanguino.

Una vez se radique la solicitud, habría un pronunciamiento oficial del Senado en 30 días (20 iniciales y 10 de prórroga) para que los senadores decidan si apoyar o no la realización de la consulta. En caso de que recibiera el visto bueno, se realizaría entre agosto y septiembre de este año, teniendo en cuenta que se tienen tres meses para fijar la fecha de las votaciones.

El gobierno lanzó un sitio web con el que buscaba que la ciudadanía aportara a la formulación del cuestionario; sin embargo, hubo críticas al aplicativo, principalmente por los datos que recolectaba.

De acuerdo con el ministro del Interior, alrededor de 20.000 personas han presentado propuestas de preguntas a través de la página web.

Las 12 preguntas que proponen las centrales obreras

1. ¿Está de acuerdo con que se pague el recargo nocturno desde las 6 pm?

2. ¿Está de acuerdo con que el trabajo realizado en domingos y días festivos sea remunerado con el doble del salario de un día ordinario?

3. ¿Está de acuerdo con que, cuando una persona con contrato laboral a término indefinido sea despedida sin justa causa, reciba una indemnización de 45 días de salario por el primer año trabajado y 45 días más por cada año adicional o fracción?

4. ¿Está de acuerdo con que el contrato de aprendizaje sea reconocido como un contrato de trabajo y, por tanto, las y los aprendices tengan derecho a todas las garantías laborales establecidas por la ley, incluyendo salario mínimo, prestaciones sociales, seguridad social y derechos colectivos?

5. ¿Está usted de acuerdo con que, en el sector privado y para los trabajadores oficiales, el contrato a término indefinido sea la regla general de contratación laboral, y que los demás contratos solo puedan celebrarse para atender necesidades temporales, hasta por un máximo de dos años, convirtiéndose en indefinidos si la labor continúa?

6. ¿Está de acuerdo con que se prohíba a las empresas subcontratar, tercerizar o delegar las actividades que hacen parte de su objeto social o de su actividad económica principal o son permanentes y que estas deban ser realizadas por personas contratadas directamente por la empresa?

7. ¿Está de acuerdo con que se prohíba el uso de empresas de servicios temporales para atender necesidades permanentes, y que, de llegar a ocurrir esta u otra forma de intermediación laboral ilegal, se reconozca la relación laboral directa con la empresa beneficiaria, con los mismos derechos de los demás trabajadores y continuidad en el empleo si hubo despido?

8. ¿Está usted de acuerdo con que, cuando una persona sea despedida o sufra una afectación en su empleo por razones de raza, sexo, género, orientación sexual, religión, origen étnico, estado de salud, discapacidad, actividad sindical, situación migratoria, edad, estado civil, clase social u otra característica personal o social, se presuma que hubo discriminación, salvo prueba en contrario, y se garantice el restablecimiento de sus derechos?

9. ¿Está usted de acuerdo con que la negociación colectiva de condiciones de trabajo y empleo se realice únicamente con organizaciones sindicales legalmente constituidas, en las empresas o sectores donde existan?

10. ¿Está de acuerdo con que, cuando una persona sea contratada mediante contratos de prestación de servicios u otras formas no laborales para realizar labores subordinadas y/o funciones públicas permanentes, se reconozca su relación laboral, con todos sus derechos, y que, si es despedida, tenga derecho a volver a su empleo sin interrupción o recibir una indemnización cuando no pueda continuar?

11. ¿Está de acuerdo con la creación de un contrato laboral especial para las actividades agropecuarias no industriales, que garantice el pago de un jornal agropecuario no inferior al salario mínimo diario legal vigente, incluyendo todas las prestaciones sociales, y que no implique la contratación por horas?

12. ¿Está de acuerdo con que los incrementos de las mesadas pensionales se hagan cada año conforme al aumento del salario mínimo?

