Consulte si usted es un ciudadano de clase media, según el DANE

El DANE actualizó los rangos que determinan las clases sociales en Colombia. Acá le explicamos cómo quedó y le mostramos en cuál clasifica su hogar.

La pandemia significó una pérdida en los ingresos de casi todos los hogares colombianos. Sin embargo, de acuerdo con el DANE dicha reducción fue 2,5 veces mayor en las personas más pobres (24,6 %) que en quienes tienen altos ingresos (10,1 %), lo que llevó a una recomposición de las clases sociales.

Clasificar a una persona dentro de una clase social es, ante todo, un ejercicio técnico que el permite al país identificar los rangos de ingreso monetario en los que se mueven los colombianos. Prácticamente es dividir a la población en cuatro grupos, aunque la capacidad económica no es algo que se pueda expresar en blanco y negro.

Este cálculo permite asegurar, por ejemplo, que el grueso de la población colombiana (72,9 %) se compone de clase pobre y vulnerable y que, aunque venía reduciéndose, la pandemia lo incrementó en 5,2 puntos porcentuales (para 2019 era de 67,7 %).

La clasificación de los hogares por nivel de ingreso es solo una de las muchas metodologías avaladas internacionalmente y replicada por todos los países para medir el efecto de las políticas públicas en la meta de superación de la pobreza. Otra de las formas es la medición multidimensional, que no pregunta por los ingresos monetarios, sino por condiciones de vida en áreas como la salud, educación, vivienda y trabajo. Lo segundo es que se debe partir de que se trata de promedios que nos acercan a la realidad, pero no significa que no haya excepciones o personas con situaciones particulares.

En la base de la pirámide están las personas que tienen un ingreso mensual que apenas cubre una canasta básica de alimentos y otros gastos mínimos, como vivienda, siendo claro que no les alcanza el dinero para suplir todas sus necesidades. A ellos, denominados pobres (aunque el término correcto es “en condición de pobreza”), pertenece el 42,5 % de la población colombiana, según la última cifra disponible, con corte a 2020.

Le sigue la población vulnerable, que es aquella que superó la condición de pobreza, pero aún tiene un presupuesto limitado de entre $248.026 y $653.781 mensuales por persona (cifra que se obtiene de dividir el dinero percibido entre todos los habitantes por igual). La clase media, por su parte, se caracteriza por ingresos entre $653.781 y $3.520.360 per cápita. Por último, pertenecen al grupo de ingresos altos quienes reciban más de $3,5 millones.