Continúan las afectaciones que dificultan el transporte terrestre hacia Pasto

Aún no se tiene una fecha tentativa que dé luz sobre cuándo se puede superar la emergencia que afecta la comunicación con el sur del país. Foto: Ministerio de Transporte

Continúa la emergencia que afecta el transporte terrestre desde y hacia los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Este último ha sido el más afectado, pues en las últimas horas se registró un nuevo deslizamiento en el kilómetro 34 de la vía que conecta a Pasto con Rumichaca.

Según lo explicado por el director del INVÍAS, Juan Alfonso Latorre, la magnitud de lo ocurrido en la Vía Panamericana (más precisamente en el kilómetro 75, en el municipio de Rosas, Cauca), compromete al rededor de 50 hectáreas, es decir, de ocho a nueve millones de metros cúbicos de tierra.

“Seguimos trabajando en la estrategia que vamos a implementar para buscar una solución, advirtiendo que la situación es muy compleja y que el sitio en donde sucedió el deslizamiento compromete unos 200 metros de la banca. Hay un movimiento de tierra bastante grande que no se ha podido determinar, y no hay una solución inmediata que podamos dar. Los especialistas siguen evaluando la posibilidad de meter maquinaria. Se tiene la maquinaria lista, pero no ha sido posible porque siguen los movimientos y esto amenaza a las personas que operan la maquinaria”, precisó Latorre.

Desde el Ministerio de Transporte se ha informado sobre la posibilidad de habilitar una vía alterna, de 32 kilómetros, que es la que une el municipio de Rosas con el municipio de La Sierra, y de La Sierra se retorna nuevamente a la Vía Panamericana.

Sin embargo, esta es una vía que, según lo explicado por el director del Invías, no se encuentra en las mejores condiciones y se tiene que intervenir. Ya hay personal y maquinaria haciendo la evaluación en el sector.

“Tenemos que decirle al país que no tenemos una fecha determinado en la cual podamos abrir nuevamente la Panamericana por la magnitud del movimiento de tierra”, precisó Latorre.

Se estima que esta emergencia ha afectado a unas 200 familias, las cuales han sido evacuadas de manera paulatina sin que se hubiera comprometido la vida o la salud de ninguno de sus integrantes.

También se espera que en los próximos días se comiencen a notar las afectaciones del cierre en precios de tubérculos como la papa y los lácteos, pues hay que recordar que Nariño es uno de los principales departamentos productores de alimentos en el país.

Como alternativa la Aeronáutica Civil y diversas aerolíneas han implementado medidas para mitigar el impacto de la afectación, como lo es el fijar topes tarifarios, la habilitación de vuelos adicionales, la separación de asientos para vuelos humanitarios y la exención de ciertos pagos para el transporte de alimentos perecederos y medicamentos.

