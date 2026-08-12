Continúan los nombramientos en el gobierno de De la Espriella

Esta es la tercera tanda de nombramientos que se da en la semana. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los primeros días del gobierno de Abelardo de la Espriella han coincidido con la atención de la emergencia provocada por el sismo del pasado lunes. Mientras las autoridades avanzan en la respuesta a la emergencia, continúa la conformación de los equipos que estarán al frente de las distintas entidades del Estado.

Este miércoles, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República publicó los decretos con los nombramientos de los nuevos viceministros, gerentes y presidentes de entidades gubernamentales.

Esta es la tercera tanda de nombramientos que se da en la semana. La mayoría han sido viceministros, por lo que se va completando el tablero del ajedrez administrativo con el que, De la Espriella, jugará su primer tiempo de gobierno.

Estos son los nombramientos de resorte económico que se realizaron este miércoles

Francisco Madriñán Valderrama: viceministro de Minas del Ministerio de Minas y Energía.

Armando José Cuello Navarro: viceministro de Energía.

Ernesto Francisco Forero Fernández de Castro: presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Juan Camilo Valencia González: presidente de la Agencia Nacional de Minería.

Rafael Enrique Fragolo Díaz: director general de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).

Camilo Andrés Carrascal Vergel: viceministro de Conectividad del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Angela María Mora Soto: gerente de Inravisión.

German Enrique Bacca Medina: viceministro de Transformación Digital del MinTIC.

Oscar Javier Torres Yarzagaráy: declaración de insubsistencia como presidente de la ANI.

Ricardo Ayerbe Pino: nuevo presidente de la ANI.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.