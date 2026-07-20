Contraloría alerta que retrasos impedirían operar el Túnel del Toyo pese a obras terminadas

Según la Contraloría, desde hace cuatro meses están dadas las condiciones para iniciar las actividades de transporte y montaje de los elementos y equipos electromecánicos correspondientes al Tramo 1 del proyecto. Foto: Juan Camilo Ramírez - Gobernación de Antioquia

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El Túnel del Toyo es un megaproyecto de infraestructura vial ubicado en Antioquia, concebido para fortalecer la conexión entre Medellín y la región de Urabá, una zona estratégica para el comercio y la salida de mercancías hacia el Caribe.

El proyecto consta de 18 túneles, 31 viaductos y 17,7 kilómetros de vías a cielo abierto.

Recientemente, la Contraloría General de la República realizó una visita técnica de seguimiento al proyecto y a sus accesos viales. Tras la inspección, el organismo reiteró su preocupación por los significativos retrasos en el inicio del montaje de los equipos y sistemas electromecánicos indispensables para la puesta en operación del túnel y de las demás obras que hacen parte del proyecto.

“Dicha preocupación radica en que ya se materializó el riesgo advertido de manera reiterada por la Contraloría al Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) desde abril de 2024, en el sentido que habrá un desfase de al menos un año entre la fecha de terminación de las obras civiles del proyecto, hoy a cargo de la Gobernación de Antioquia y con participación de la Alcaldía de Medellín, prevista para abril de 2027, y la fecha estimada de terminación y puesta en operación de los equipos electromecánicos indispensables para el funcionamiento de los túneles, hoy programada por el propio INVÍAS para septiembre de 2028”, explica la Contraloría.

La visita técnica pudo constatar que el Tramo 1 del proyecto, comprendido entre el municipio de Cañasgordas y el municipio de Giraldo, está terminado y tiene la debida certificación de la Interventoría del proyecto. También que el Tramo 2, ubicado entre los municipios antioqueños de Giraldo y Santafé de Antioquia, tiene un avance cercano al 80% y, según lo informado por la Gobernación de Antioquia, se tiene programado terminar en abril de 2027.

Según la Contraloría, desde hace cuatro meses están dadas las condiciones para iniciar las actividades de transporte y montaje de los elementos y equipos electromecánicos correspondientes al Tramo 1 del proyecto.

Un dato que resalta, y que para la Contraloría aumenta la preocupación, es que una inversión tan cuantiosa de recursos públicos (COP 5,3 billones), en la que la Nación y el Invías aportan aproximadamente el 26 %, no pueda ser puesta en operación una vez terminadas todas sus obras civiles, por un atraso tantas veces advertido.

“Sin entrar en controversias con sus sujetos de control fiscal, la Contraloría General de República considera necesario instar de nuevo al Ministerio de Transporte y a INVIAS a adoptar, con carácter prioritario, todas las medidas necesarias para garantizar el pronto inicio de estos montajes. De igual manera, a formular e implementar de manera integral un plan de contingencia que permita agilizar la ejecución de estas actividades y minimizar el desfase identificado”, señala la autoridad.

Tras estos hallazgos, la Contraloría anunció que iniciará una Actuación Especial de Fiscalización a los gestores fiscales de este proyecto, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de terminación de todas las obras civiles del mismo, a efectos de revisar y evaluar sus actuaciones y resultados, respecto de la adecuada utilización de los recursos públicos invertidos en este proyecto.

“Se reitera también que el Túnel del Toyo – Guillermo Gaviria Echeverri, con una longitud de 9,73 kilómetros, será el túnel carretero más largo de Suramérica y que, con los demás túneles, viaductos y vías a cielo abierto que lo complementan, se constituirá en una infraestructura estratégica para el país y para Antioquia, al fortalecer su conectividad y competitividad mediante la articulación con las Autopistas Mar 1 y Mar 2, que son corredores viales concesionados a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)”, concluyó.

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