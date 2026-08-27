Contraloría asegura que recuperó COP 22,7 billones en cuatro años

De 2022 a la fecha, la Contraloría también emitió emitió 46 advertencias por COP 38,1 billones. Foto: CRISTIAN GARAVITO / EL... - Cristian Garavito / El Espectador

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Recientemente, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, presentó un balance de la gestión de la Contraloría entre 2022 y 2026. De acuerdo con el informe, el ente de control logró recuperar COP 22,7 billones durante este periodo.

Al desglosar la cifra, se observa que COP 4,41 billones fueron recuperados mediante procesos de resarcimiento al patrimonio público, es decir, acciones que permitieron recuperar recursos que el Estado había perdido por malas gestiones, irregularidades o daños ocasionados al erario.

De esa cantidad, COP 3,74 billones fueron por recaudo de cobro coactivo, es decir dinero que se recoge una vez se fallan los procesos de responsabilidad fiscal e inicia el proceso de cobro.

“Además, a través de resarcimiento que se lleva a cabo antes de que el culmine el proceso, la Contraloría General ha logrado recuperar COP 660 mil millones. En resarcimiento por procesos penales la cifra es de COP 20.000 millones y en beneficios de auditoría la cifra es de COP 1,25 billones”, puntualizó la Contraloría.

Otros COP 7,44 billones responden a beneficios del control concomitante y preventivo, es decir, las acciones que hace la Contraloría para evitar posibles pérdidas de dinero público antes de que un daño se concretara. Esto se hizo a través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI).

Mediante la estrategia Salvando Obras, que es una iniciativa en la que la Contraloría trabaja con el apoyo de la ciudadanía, se lograron recuperar COP 9,6 billones. Aquí lo que se hace es un seguimiento a proyectos que van quedando inconclusos para impulsar su reactivación y culminación.

“Durante estos cuatro años, la Contraloría General dio apertura a 5.315 procesos de responsabilidad fiscal en cuantía de COP 21.72 billones y profirió 1.090 fallos con responsabilidad fiscal por COP 3.37 billones”, señaló el ente de control.

En el reporte también se lee que, en estos cuatro años, la gestión se orientó en maximizar el alcance y la efectividad del control fiscal. Durante estos cuatro años se constituyeron 6.261 hallazgos fiscales por COP 28,2 billones.

Detrás de esta cifra hay 4.127 actuaciones de fiscalización, 920 auditorías financieras, 1.773 auditorías de cumplimiento, 8 auditorías de desempeño y 288 actuaciones especiales de fiscalización.

De 2022 a la fecha, la Contraloría también emitió emitió 46 advertencias por COP 38,1 billones. El órgano de control advirtió frente a situaciones en las que evidenció riesgos sobre el adecuado manejo del patrimonio público, con el fin de evitar que el daño ocurra.

“Por ejemplo, el órgano de control advirtió al Gobierno Nacional sobre los desafíos que se iban presentando en materia de la economía y las finanzas públicas, ante el incremento de la deuda pública y el crecimiento del endeudamiento. En 2022 se alertó sobre un cierre de COP 1,033 billones, correspondiente al 70,6% del PIB, situación que fue reiterada por la entidad en el 2026 con el crecimiento de la deuda”, concluye.

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