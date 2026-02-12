Contraloría detectó fuerte aumento de contratos previos a la Ley de Garantías

Se registró un total de 521.269 contratos suscritos, los cuales implican recursos por COP 32,88 billones. Foto: El Espectador - José Vargas

La Contraloría General de la República le puso la lupa a las contrataciones directas que se dieron en el transcurso del mes de enero, previo a que entrara a regir la Ley de Garantías (la cual, en busca de transparencia e igualdad de condiciones, prohíbe la realización de este tipo de contratos cuatro meses antes de las elecciones).

Lo que encontró llama la atención, pues se registró un total de 521.269 contratos suscritos, los cuales implican recursos por COP 32,88 billones, de los cuales COP 17,8 billones se dieron en entidades del orden territorial, COP 14,9 billones del orden nacional y COP 0,3 billones de corporaciones autónomas.

“En comparación con el mismo intervalo en el año 2022, la contratación directa consolidada pasó de 495.527 contratos por valor de $25,22 billones de pesos, a los valores ya mencionados de 2026, lo que presenta variaciones incrementales de un 5,2% en número de contratos y un 30,4% en valores”, detalla la Contraloría.

Cada día, de los primeros 25 días de enero, las contrataciones promediaron los COP 0,74 billones, siendo la última semana del mes (es decir, la última antes de que entrara a regir la restricción) la de mayor concentración, con COP 14,8 billones. Genera un especial interés el hecho de que justo el último día (el 30 de enero) se haya registrado el mayor pico, con COP 5,7 billones.

“Con relación al nivel de gobierno, el orden nacional reportó en enero de 2026 un total de 164.813 contratos suscritos bajo las diferentes modalidades de Contratación Directa, por un valor de $14,86 billones. Esto representa un incremento del 52,6% en el número de contratos y del 68,2% en el valor contratado, en comparación con el mismo periodo de 2022, cuando se celebraron 107.971 contratos por un valor de $8,84 billones”, informa la Contraloría.

Las entidades del orden nacional que encabezan el ranking son:

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA: COP 1,72 billones

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF: COP 1,26 billones

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil: COP $0,76 billones

Las entidades territoriales con mayores contrataciones fueron

Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla: COP 1,33 billones

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín: COP 0,88 billones

Santiago de Cali Distrito Especial: COP 0,54 billones.

“En este espectro de contratación directa, para el mismo período evaluado, el consolidado estatal (nacional + territorial), registra bajo la modalidad de Prestación de Servicios (OPS) un total de 501.423 contratos por un valor de $22,34 billones, equivalentes al 96,2% del total de contratos y al 67,9% del valor contratado. En contraste, los 19.846 contratos restantes suscritos en otras modalidades de contratación directa representan un total de $10,54 billones, correspondientes al 32,1% del valor total del mes. Esta distribución muestra que la modalidad de OPS concentra la mayor parte del volumen contractual adjudicado”, reporta la Contraloría.

El ente de control advierte que este tipo de movidas genera un impacto fiscal en los recursos económicos que le son asignados tanto a la nación como a las respectivas entidades.

El monitoreo, agrega la Contraloría, se seguirá haciendo de manera preventiva y analítica, con la intención de emitir alertas tempranas, así como fortalecer la transparencia y proteger los recursos públicos, más ahora, en el escenario electoral.

