¿Control de precios o protección a compradores? El choque por nuevo tope a la vivienda VIS

Compra de vivienda. Foto: Getty Images/fStop - Getty Images

¿En qué se parece comprar una gaseosa en una tienda y adquirir una Vivienda de Interés Social (VIS) en Colombia?

Por abstracta que parezca, la pregunta resume el corazón de la más reciente propuesta del Gobierno para atajar el efecto dominó del histórico aumento del salario mínimo (23 % para 2026) sobre la formación de precios en uno de los sectores más sensibles de la economía: la construcción de vivienda VIS.

El fin de semana, a través de un proyecto de decreto, el Ministerio de Vivienda propuso una nueva regulación para el renglón VIS...