Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Control de precios o protección a compradores? El choque por nuevo tope a la vivienda VIS

El borrador de decreto que define un nuevo tope (de 135 salarios mínimos) a la vivienda VIS y prohíbe su indexación al salario mínimo enfrenta dos lecturas: para el Gobierno, es una medida de certeza y protección al comprador; para los constructores, un freno a la nueva oferta.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Daniel Felipe Rodríguez Rincón
16 de enero de 2026 - 02:00 a. m.
Compra de vivienda.
Compra de vivienda.
Foto: Getty Images/fStop - Getty Images

¿En qué se parece comprar una gaseosa en una tienda y adquirir una Vivienda de Interés Social (VIS) en Colombia?

Por abstracta que parezca, la pregunta resume el corazón de la más reciente propuesta del Gobierno para atajar el efecto dominó del histórico aumento del salario mínimo (23 % para 2026) sobre la formación de precios en uno de los sectores más sensibles de la economía: la construcción de vivienda VIS.

El fin de semana, a través de un proyecto de decreto, el Ministerio de Vivienda propuso una nueva regulación para el renglón VIS...

Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Vivienda

Inflación

Construccion en Colombia

 

CEHJ(93960)Hace 6 minutos
Como ciudadana de a pie, se nota que los precios de la vivienda en los últimos 10 años se han triplicado y hasta cuadruplicado, las razones ???? que la valorización, que la pandemia, que los contenedores, que el dólar caro.....se acabó la pandemia, bajaron los materiales, ha bajado el dólar, pero las viviendas siguen costosas. La ciudades intermedias se han vuelto super costosas por los aumentos en la vivienda (compra y arriendo), pero nadie ha hecho nada para controlar o vigilar los precios.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.