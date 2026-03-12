Publicidad

Corredor Villavicencio–Puerto Gaitán entra en estudios y revive apuesta férrea del Gobierno

El Ministerio de Transporte y la ANI firmaron las actas de inicio para los estudios de factibilidad del corredor férreo Villavicencio–Puerto Gaitán, con una inversión de $60.551 millones. En este informe le contamos los avances de los proyectos férreos durante el gobierno Petro.

Redacción Economía
12 de marzo de 2026 - 03:00 a. m.
Imagen de referencia. El proyecto busca movilizar hasta un millón de toneladas de carga y reducir costos logísticos en los Llanos Orientales.
Foto: Ministerio de Transporte

En los Llanos Orientales el paisaje se repite: largas caravanas de tractomulas cargadas con petróleo, granos o maquinaria entre Villavicencio, Puerto López y Puerto Gaitán.

La economía de la región es agrícola, petrolera y energética, y se mueve casi por completo sobre ruedas en largas carreteras.

El Gobierno quiere cambiar esa imagen. El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura firmaron las actas de inicio para los estudios de factibilidad del corredor férreo Villavicencio–Puerto Gaitán, la etapa que determina si una...

