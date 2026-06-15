Corte Suprema mantiene aranceles de Trump a China

Presidente Donald Trump. Foto: EFE - YOAN VALAT

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La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó imponer nuevos límites a la autoridad arancelaria del presidente Donald Trump, dejando vigentes los impuestos a la importación establecidos durante su primer mandato sobre cientos de miles de millones de dólares en bienes de China.

Al rechazar el lunes una apelación presentada por un grupo de importadores, la Corte Suprema dejó en pie sin comentarios una decisión de 2025 de un tribunal federal de apelaciones que confirmó los aranceles.

En cuestión estaba el poder del presidente para aumentar aranceles que se habían impuesto previamente en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para abordar prácticas comerciales desleales. Una disposición de uso poco frecuente conocida como Sección 307 autoriza al presidente, actuando a través del representante comercial de Estados Unidos, a “modificar o terminar” esos aranceles en una etapa posterior.

Los importadores dijeron que Trump fue demasiado lejos al usar su autoridad bajo la Sección 307 para ampliar aranceles que originalmente apuntaban a USD 50.000 millones en importaciones desde China, en un esfuerzo por obligar a ese país a cambiar sus prácticas de propiedad intelectual. Después de que China tomó represalias, la administración amplió la cobertura, que terminó afectando USD 370.000 millones en bienes para 2019.

Datos de aduanas muestran que los importadores siguen pagando más de USD 35.000 millones al año bajo los aranceles ampliados de la Sección 301.

Las empresas dijeron a la Corte Suprema que Trump intentaba usar la Sección 307 para eludir los requisitos procedimentales más estrictos de la Sección 301. La autoridad de modificación de la Sección 307 permite “cambios menores o modestos, no transformaciones radicales”, argumentaron los importadores.

La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal rechazó esa interpretación en septiembre, al señalar que el término “modificar” es “indiferente a los grados de cambio y no contiene limitaciones inherentes”.

Los importadores pidieron a los jueces al menos ordenar una reconsideración a la luz de su fallo del 20 de febrero, que invalidó los aranceles globales que Trump impuso el año pasado invocando una ley federal de poderes de emergencia.

La administración Trump instó a la Corte Suprema a mantener vigente el fallo del Circuito Federal, al decir que el presidente hizo exactamente lo que el Congreso preveía al modificar aranceles previamente impuestos después de que China tomó represalias. “Es difícil imaginar una acción autorizada más claramente por una ley”, argumentó el procurador general de Estados Unidos, D. John Sauer.

El caso es HMTX contra Estados Unidos, 25-1012.

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