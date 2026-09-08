CRC advierte riesgos para la competencia si Claro se integra con Azteca

La CRC advierte posibles riesgos de cara a la integración de Claro con Azteca. Foto: Cortesía Min

A comienzos de marzo, Claro radicó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) una solicitud de preevaluación para una eventual integración empresarial con Azteca Comunicaciones. En términos simples, el operador de telecomunicaciones busca que la autoridad revise la operación y determine si puede avanzar con la integración de ambas compañías.

Azteca, aunque comercialmente no es tan conocida, es un importante jugador en el negocio de las telecomunicaciones en Colombia. En 2011, la empresa (perteneciente al Grupo Salinas), ganó una...