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CRC advierte riesgos para la competencia si Claro se integra con Azteca

Aunque se reconoce que ese negocio podría fortalecer la conectividad, el regulador señala que hay que tener en cuenta ciertas consideraciones para que no se afecte la competencia.

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Diego Ojeda
Diego Ojeda
09 de septiembre de 2026 - 12:09 a. m.
La CRC advierte posibles riesgos de cara a la integración de Claro con Azteca.
La CRC advierte posibles riesgos de cara a la integración de Claro con Azteca.
Foto: Cortesía Min

A comienzos de marzo, Claro radicó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) una solicitud de preevaluación para una eventual integración empresarial con Azteca Comunicaciones. En términos simples, el operador de telecomunicaciones busca que la autoridad revise la operación y determine si puede avanzar con la integración de ambas compañías.

Azteca, aunque comercialmente no es tan conocida, es un importante jugador en el negocio de las telecomunicaciones en Colombia. En 2011, la empresa (perteneciente al Grupo Salinas), ganó una...

Diego Ojeda

Por Diego Ojeda

@DiegoOjeda95Dojeda@elespectador.com
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