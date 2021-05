Crearán fondo de estabilización de precios del arroz en Norte de Santander

El fondo tiene la meta de cubrir una capacidad productiva de hasta 53.000 toneladas para beneficiar a pequeños productores de arroz de la región.

Rodolfo Zea Navarro, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, anunció la creación del Fondo Regional de Estabilización de Precios del Arroz en Norte de Santander durante su diálogo con Dignidades Arroceras del departamento.

El fondo tiene la meta de cubrir una capacidad productiva de hasta 53.000 toneladas para beneficiar a pequeños productores de arroz de la región. De acuerdo con Minagricultura, se estableció una agenda de trabajo que incluye mesas técnicas para el tema de tierras, crédito e insumos.

Libardo Cuberos, presidente de Dignidad Arrocera, dijo que “hoy salimos con una respuesta favorable para nuestro sector arrocero, apoyando a uno de los gremios que más aporta en el sector agropecuario porque está es la manera de hacer país y construir patria, dialogando”.

El ministro Zea Navarro reiteró la necesidad de sumarse y continuar con la campaña de “Abastecimiento Seguro”, con el fin de no afectar los ingresos de los productores y permitir el paso de alimentos a las ciudades y centros poblados.

Por su parte, los comités de Arroceros de Yopal y Aguazul “rechazaron las importaciones que han sido anunciadas desde Ecuador” y aseguran que no entienden “por qué el Gobierno lo autorizó cuando es de su pleno conocimiento que el país cuenta con un inventario de más de un millón de toneladas de arroz, el más alto de la historia, y de los cuales una parte nada despreciable pertenece a los agricultores”.

También agregaron que “la autorización solo aumenta el descontento y acrecienta la crisis e incertidumbre de los agricultores”. Además, le pidieron al Gobierno que actúe con “sensatez”, pues a la grave situación social que vive Colombia, “no se le puede sumar ahora una problemática más. Permitir tal despropósito sería un mensaje inadecuado en momentos en que se requiere voluntad de concertación por parte del ejecutivo”.

Los arroceros piden impedir el ingreso de arroz proveniente de otros países y “la presencia del ministro y viceministro de agricultura en nuestro departamento para construir las medidas para sortear estas dificultades que hoy amenazan la estabilidad del sector”.

Al respecto, el jefe de cartera aseguró que en lo corrido de 2021 no ha entrado arroz extranjero y que las importaciones no han sido de más del 10 % de la producción arrocera. “En la negociación con Estados Unidos solo se compraron 6.000 y no han entrado todavía y con Ecuador tampoco”.