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Exportaciones: el saldo que deja Petro y la ruta que propone Analdex para duplicar ventas

Entre enero y julio de 2026 las exportaciones de Colombia subieron 12,7 % a USD 32.489 millones, pero el crecimiento se concentró en petróleo, carbón y oro; Analdex plantea una Ruta 2030 para duplicar ventas.

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Redacción Economía
04 de septiembre de 2026 - 12:48 a. m.
Estados Unidos lidera las exportaciones.
Estados Unidos lidera las exportaciones.
Foto: Agencia AFP

Colombia cerró el gobierno de Gustavo Petro exportando más que un año atrás, pero con una dificultad que las cifras agregadas esconden: buena parte del crecimiento reciente proviene del petróleo, el oro y otros productos cuyo comportamiento depende más de los precios internacionales que de una transformación de la capacidad productiva del país.

Según el más reciente informe del DANE, entre enero y julio de 2026, las exportaciones llegaron a USD 32.489 millones, 12,7 % más que en el mismo periodo de 2025. El resultado luce favorable...

Por Redacción Economía

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