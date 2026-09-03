Exportaciones: el saldo que deja Petro y la ruta que propone Analdex para duplicar ventas

Estados Unidos lidera las exportaciones. Foto: Agencia AFP

Colombia cerró el gobierno de Gustavo Petro exportando más que un año atrás, pero con una dificultad que las cifras agregadas esconden: buena parte del crecimiento reciente proviene del petróleo, el oro y otros productos cuyo comportamiento depende más de los precios internacionales que de una transformación de la capacidad productiva del país.

Según el más reciente informe del DANE, entre enero y julio de 2026, las exportaciones llegaron a USD 32.489 millones, 12,7 % más que en el mismo periodo de 2025. El resultado luce favorable...