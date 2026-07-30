Creció el número de micronegocios en Colombia, pero el empleo que generan se estanca

Establecimientos comerciales de venta de alimentos ubicados en la ciudad de Bogotá Foto: El Espectador - José Vargas

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En 2025, Colombia llegó a 2.434.942 micronegocios en las 24 ciudades principales y sus áreas metropolitanas, según los resultados de la Encuesta de Micronegocios (Emicron) que publicó el DANE este jueves.

El número de micronegocios creció 4,9 % frente a los 2.321.469 negocios registrados en 2024, una variación que la entidad considera como estadísticamente significativa.

No obstante, el personal ocupado en estas unidades productivas (sumando propietarios, socios, trabajadores familiares sin remuneración y empleados que reciben un pago) no creció. Este es el panorama.

Radiografía de los micronegocios

De los 2,4 millones de micronegocios que hay en el país, casi seis de cada diez (59,2 %) se dedican a actividades de servicios, categoría que agrupa desde educación hasta salud, entretenimiento y otros oficios similares.

Le siguen los micronegocios que se dedican al comercio, con un 29 % de participación. Atrás quedan la industria manufacturera, con 10,8 %, y el sector agropecuario, que apenas representa el 1,0 % del total.

De acuerdo con el DANE, los micronegocios de servicios fueron los que más subieron, con un 6,5 % frente a 2024. La industria manufacturera avanzó 3,1 %; el comercio, 2,5 %; y el sector agropecuario apenas se movió, con 0,6 %.

Dicho de otra forma: de los 4,9 puntos porcentuales que creció el total de micronegocios, los servicios solos explican 3,8 puntos, mientras que comercio e industria aportaron 0,7 y 0,3 puntos, respectivamente.

¿Cuánto empleo generan los micronegocios?

Detrás de los micronegocios colombianos hay, sobre todo, personas trabajando solas. El 92 % de los propietarios son trabajadores por cuenta propia, es decir, gente que opera su negocio sin contratar a nadie más, a veces con ayuda de algún familiar (llamados de cuenta propia). Solo el 8 % restante corresponde a patronos o empleadores, los que sí tienen gente a cargo.

Los micronegocios de cuenta propia crecieron 6,8 % de 2025 a 2024, mientras que los de patronos o empleadores cayeron 13 %.

Así las cosas, si bien el número total de micronegocios creció, no significa que estén contratando más gente, sino que son personas que se rebuscan por su cuenta un sustento.

El mismo patrón se repite cuando se revisa quién trabaja dentro de esos micronegocios. Del total de personal ocupado, el 80,8 % son los propios propietarios; un 12,2 % son trabajadores que reciben un pago; 3,9 % son socios y 3 % son familiares que no cobran nada por su trabajo.

El total de personas ocupadas en micronegocios pasó de 3.014.052 en 2024 a 3.013.405 en 2025. Prácticamente sin variación, pese a que el número de unidades productivas crece casi al 5 %.

¿Necesidad o emprendimiento?

El informe del DANE ofrece una pista de por qué la gente está optando por montar su propio negocio en lugar de buscar un empleo. Al preguntarles el motivo principal para crear su micronegocio, el 28,5 % de los propietarios respondió que no tenía otra alternativa de ingresos, la segunda razón más mencionada después de identificar una oportunidad de negocio en el mercado (37,8 %).

¿Qué es un micronegocio?

El DANE define a un micronegocio es toda unidad económica que ocupa máximo nueve personas y que produce bienes o servicios con el fin de generar un ingreso, ya sea porque su dueño es propietario o porque alquila los medios con los que trabaja.

En este sector caben tanto la miscelánea de la esquina como un consultorio profesional o un taller de confección en la sala de la casa.

El DANE identifica a estos negocios a partir de sus propietarios: estos deben ser dueños o poseedores de la materia prima, las herramientas o los vehículos con los que trabajan; ser responsables de las deudas que genera su actividad, y encargarse ellos mismos de buscar sus clientes. Pueden operar solos o con ayuda de otras personas, y no necesitan un local fijo, ya sea que trabajen puerta a puerta, en la vivienda o en la calle.

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