De tasas de interés al precio del diésel: reformas urgentes según los centros de pensamiento

Tres centros de pensamiento, ANIF, CPC y CREE, presentan una agenda de reformas que abarca crédito, regulación y energía, con propuestas para el próximo gobierno.

Alejandro Rodríguez Torres
19 de febrero de 2026 - 02:00 a. m.
El rompecabezas muestra fisuras.
Foto: Getty Images - Getty Images

Hay economías que crecen como bosques. Otras, como un edificio con vigas a medio construir. Colombia, en 2026, se parece más a lo segundo: vigas expuestas, pisos sin terminar, obreros discutiendo el plano mientras la obra ya está habitada.

El país necesita crecer. Pero las ideas siempre llegan tarde una vez el presente se impone. Cuando la inversión huye, la energía titila y las reglas de juego cambian de repente.

En ese cruce de caminos, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), el Consejo Privado de Competitividad (CPC) y el...

Alejandro Rodríguez Torres

