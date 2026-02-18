De tasas de interés al precio del diésel: reformas urgentes según los centros de pensamiento

El rompecabezas muestra fisuras. Foto: Getty Images - Getty Images

Hay economías que crecen como bosques. Otras, como un edificio con vigas a medio construir. Colombia, en 2026, se parece más a lo segundo: vigas expuestas, pisos sin terminar, obreros discutiendo el plano mientras la obra ya está habitada.

El país necesita crecer. Pero las ideas siempre llegan tarde una vez el presente se impone. Cuando la inversión huye, la energía titila y las reglas de juego cambian de repente.

En ese cruce de caminos, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), el Consejo Privado de Competitividad (CPC) y el...