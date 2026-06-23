CREG propone incentivos económicos para hogares que ahorren energía durante El Niño

De la misma manera, los usuarios u hogares que registren un mayor consumo durante el programa, podrían recibir un cobro adicional en su factura. Foto: Pixabay

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Los más recientes reportes del IDEAM señalan que las condiciones del fenómeno de El Niño (el cual se caracteriza por una considerable disminución en la frecuencia de las lluvias) ya se encuentran presentes, por lo que la probabilidad de que suceda es superior al 95 %. Los pronósticos apuntan a que se fortalezca durante el segundo semestre del año y que persista hasta el primer trimestre de 2027.

“Existe una probabilidad del 63% de que el fenómeno alcance una intensidad “muy fuerte” durante el periodo noviembre 2026 – enero 2027, lo que lo ubicaría potencialmente entre los eventos El Niño de mayor magnitud observados desde 1950”, señala el IDEAM.

Ante este escenario, aumentan las preocupaciones sobre el secado de los embalses, lo que afecta no solo el consumo de agua sino también la disponibilidad del servicio de energía eléctrica.

Con la intención de mitigar estos impactos, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) presentó recientemente un proyecto de resolución que ofrece un incentivo económico a los hogares y usuarios regulados que disminuyan su consumo de energía.

Para esto se definiría una meta de consumo para cada uno (hogar o usuario) calculada con base en su consumo histórico de los últimos 12 meses. Si se logra una disminución considerable, este recibiría el incentivo económico. La compensación también sería progresiva, es decir, entre mayor sea el ahorro mayor será la contraprestación.

De la misma manera, los usuarios u hogares que registren un mayor consumo durante el programa, podrían recibir un cobro adicional en su factura.

“El programa está diseñado como un esquema autofinanciado, en el cual los recursos recaudados por esos cobros adicionales se redistribuirían, principalmente, entre los usuarios con mayor ahorro relativo dentro de su categoría de comparación (definida por tipo de usuario y estrato), sin perjuicio de que la CREG pueda incorporar fuentes adicionales de financiación”, explicó.

El director ejecutivo de la CREG, Antonio Jímenez Rivera, resaltó que con esta propuesta lo que se busca es incentivar el uso eficiente de la energía, a la par de anticiparse a las posibles afectaciones que se podrían causar en el Sistema Interconectado Nacional.

De momento, este plan sigue en su fase de propuesta, a la espera de los aportes y comentarios que realice la ciudadanía.

De ser implementada, el tiempo en el que estará rigiendo será de seis meses, con una posibilidad de prórroga de otros seis meses y no contempla afectaciones a pequeñas variaciones en el consumo ni busca que se afecte la libre elección del prestador del servicio público domiciliario de energía eléctrica.

El seguimiento del programa se realizará con la información que ya manejan los operadores del mercado, mediante publicaciones periódicas que garanticen transparencia en todo el proceso. La CREG definirá indicadores para evaluar el desempeño del mecanismo e identificar posibles oportunidades de mejora durante su vigencia.

Así mismo, con el fin de asegurar una información clara para el usuario final, este podrá consultar en su factura la comparación de su nivel de ahorro frente al de otros usuarios de su misma categoría, su meta individual de consumo, la existencia de consumos excedentes o ahorros reconocidos, el valor de posibles cobros adicionales y la estimación del ahorro acumulado, entre otros aspectos, explicó la entidad.

Quienes estén interesados en participar de esta consulta podran enviar sus comentarios al correo: creg@creg.gov.co con el asunto “Comentarios sobre la Resolución 701 131 de 2026”.

El plazo para recibir observaciones es de 10 días hábiles contados a partir de la publicación del proyecto.

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