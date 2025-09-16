No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
¿Cuál es el gasto promedio de los colombianos en regalos de amor y amistad?

Un estudio de Fenalco muestra que ocho de cada diez colombianos planea celebrar amor y amistad este año.

Redacción Economía
17 de septiembre de 2025 - 01:31 a. m.
En compras en línea, el colombiano promedio gasta $145.128. Esto, explica la plataforma, muestra un gasto planeado y moderado.
En compras en línea, el colombiano promedio gasta $145.128. Esto, explica la plataforma, muestra un gasto planeado y moderado.
Foto: Getty Images/iStockphoto - tool51
Amor y amistad es una de las fechas comerciales más populares en Colombia. Según Fenalco, ocho de cada diez personas en el país planean celebrar esta festividad, mientras que seis de cada diez jugará al amigo secreto.

Un análisis hecho por la plataforma de comercio en línea, Tiendanube, confirma que amor y amistad se ha convertido en un importante motor para la economía colombiana. En las últimas semanas, se han incrementado las compras en categorías como decoración del hogar, cosméticos y juegos de consola, lo que es muestra de los obsequios que más se adaptan a los gustos y estilos de vida d elas parejas, amigos y familiares.

“En cuanto al gasto, el 40 % invertirá entre $50.000 y $100.000, el 23 % entre $100.000 y $200.000, el 29 % hasta $50.000 y un 8 % más de $200.000, lo que confirma que las celebraciones tradicionales ahora se conectan con nuevas formas de consumo digital, donde la practicidad de comprar en línea se une con el deseo de sorprender y compartir”, precisa Tiendanube.

En compras en línea, el colombiano promedio gasta $145.128. Esto, explica la plataforma, muestra un gasto planeado y moderado.

Territorios como Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Santander encabezan el listado de compras para esta fecha en el país.

“Amor y Amistad se ha consolidado como una de las fechas más importantes para el comercio electrónico en Colombia. Cada año vemos un crecimiento en las compras en línea y cómo los emprendedores locales aprovechan esta temporada para conectar mejor con sus clientes”, dice Augusto Otero, Latam Expansion Head en Tiendanube.

Otro dato interesante es que la transferencia se ha consolidado como la opción más popular al momento de hacer una compra. Esta modalidad está presente en el 37 % de las transacciones. Le siguen las tarjetas de crédito, con el 17 %, las billeteras virtuales (13 %) , el efectivo (9 %) y las tarjetas débito (4 %). Los medios de pago personalizados tuvieron una participación del 20 %.

“Para Tiendanube, la temporada de Amor y Amistad refleja un crecimiento clave para los emprendedores, quienes encuentran en el comercio electrónico una oportunidad para ampliar sus ventas y consolidar su presencia en el mercado colombiano”, concluyó.

Redacción Economía

