¿Cuál es el salario mínimo en Estados Unidos, España, Canadá y más países?

El salario mínimo es a veces una medida utilizada para revisar la situación actual de los trabajadores en el mundo. Foto: Agencia Bloomberg

La pandemia ocasionada por el virus de covid-19, la recesión económica global y la inflación son algunos de los conceptos que han venido afectando el salario mínimo en el mundo. Colombia decidió su nuevo salario mínimo para el año 2023 en 1.160.000 pesos, con aumento del 16% y un aumento del 20% en el auxilio de transporte (para un total de 1.300.000 pesos mensuales), en una decisión que se concertó con las diferentes organizaciones de trabajadores, empresas y el Gobierno Nacional.

De acuerdo al informe de la OIT, “los salarios mensuales a nivel mundial disminuyeron en términos reales un –0,9 por ciento en el primer semestre de 2022″, lo que ocurre por primera vez en la historia de este informe desde el 2008.

En los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estos son los salarios mínimos más altos que se encuentran, sin embargo, dependen de la cantidad de horas que se trabajan en la semana y el salario por hora de cada territorio:

Luxemburgo: Donde trabajan 40 horas semanales y por hora se puede ganar 15,87 dólares, el equivalente a poco más de 76.000 pesos. El salario mensual es de aproximadamente 12 millones 100 mil pesos. Australia: Que trabajan 38 horas semanales y a nivel nacional, su salario actual por hora está en 14,97 dólares. Más de 70.000 pesos la hora, con un salario mensual de 10 millones 600 mil aproximadamente. Nueva Zelanda: En este país el mínimo es de 13,41 dólares la hora, lo que son casi 65.000 pesos y trabajan 40 horas semanales. Su salario mensual es de 10 millones 400 mil pesos aproximadamente. Reino Unido: Este país trabaja también 40 horas semanales y tiene actualmente un salario mínimo en 11,43 dólares la hora. Lo que serían casi 55.000 pesos. Valor mensual de 8 millones 800 mil pesos aproximadamente. Francia: Su salario actual se encuentra en los 10,71 dólares por hora. Un poco más de 51.000 pesos y trabajan 35 horas semanales. Valor mensual de 7 millones 100 mil pesos aproximadamente. Canadá: En este país trabajan 40 horas semanales y en promedio, a lo largo de sus provincias, el salario por hora es de 10.62 dólares. Poco menos de 51.000. Salario mensual de 8 millones 100 mil pesos aproximadamente, al igual que Alemania. Alemania: En el presente su salario por hora es 10,59 dólares, lo que son un poco menos de los 51.000 y trabajan igualmente 40 horas a la semana. Países Bajos: Laboran igualmente 40 horas semanales, y cobran actualmente 10,27 dólares la hora, lo correspondiente a casi 50.000. Salario mensual de 8 millones aproximadamente.

Salario mínimo en otros países

Para otros países su salario mínimo es más bajo, como en Estados Unidos, que aunque varía de estado a estado, su mínimo nacional se encuentra en los 7.25, el equivalente a casi 35.000 pesos colombianos y lo que podría estar cercano a los 5 millones 600 mil pesos colombianos trabajando las 40 horas semanales. En España su salario mínimo mensual es de 1.000 euros, lo que a día de hoy son alrededor de 5 millones 100 mil pesos.

Hay que tener en cuenta que no en todos los países el salario mínimo está normativizado, algunas naciones todavía no cuentan con una legislación al respecto, e incluso en los lugares que si, no todas las personas logran tener ese salario. Como es el caso de Colombia, donde la informalidad de las 23 ciudades y áreas metropolitanas se ubicó en 45,3% lo que significó una disminución de 1,8 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior (47,1%), para las mediciones de agosto a octubre del DANE. Además, según el Ministro de Hacienda, más de la mitad de los trabajadores ganan un mínimo mensual o menos.

Para países latinoamericanos los salarios mínimos mensuales son más bajos, como el caso de Argentina que equivale aproximadamente a 1 millón 500 mil, Brasil con 1 millón 100 mil pesos, y por último México con 1 millón 250 mil. Todos estos datos varían de acuerdo a la posición de las divisas en el mundo, y se debe tener en cuenta que cada país tiene un poder adquisitivo diferente y la misma cantidad de dinero no será la misma en todo el mundo, para algunos lugares no será suficiente.