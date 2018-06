¿Cuál es la vía más fácil para enriquecerse con criptomonedas?

Bloomberg.

Para amasar su fortuna con criptomonedas, Jake Benson no tiene que elegir un ganador entre los centenares de firmas que negocian monedas digitales. Lo único que necesita es liquidarles los impuestos.

Lea también: James será el primer futbolista en tener su propia criptomoneda

Benson sigue el modelo de 1849. Como los industriosos comerciantes de la época de la Fiebre del Oro de California, ofrece el equivalente digital de picos y palas. En su caso, servicios de contabilidad.

El mundo de las monedas digitales atraerá miles de millones de dólares de inversores institucionales si puede proporcionar tediosos servicios administrativos como banca de custodia y sistemas comerciales además de liquidación de impuestos. Si bien esas funciones son las mismas que en las empresas tradicionales, el sector de criptomonedas presenta desafíos propios.

“Para mencionar apenas una diferencia, la cantidad de decimales de un criptoactivo puede ser de más de 18 dígitos”, dijo Benson, cuya firma administrativa Libra apunta exclusivamente al sector de criptomonedas. “Tan sólo eso basta para desbaratar muchos sistemas contables”.

Centenares de firmas como la de Benson compiten por vender los secretos del creciente mercado. Startups financiadas por capital de riesgo y ventas de monedas luchan por imponerse en tanto el campo comienza a poblarse. Como los vendedores de insumos para la minería durante la Fiebre del Oro, planean lucrar independientemente de si el bitcoin u otras criptomonedas resultan ser o no un tesoro digital.

Soluciones tradicionales

“Lo que más me entusiasma es todo este abordaje del tipo de picos y palas”, dijo David Wills, máximo responsable operativo de Caspian, una firma con sede en Hong Kong que proporciona sistemas de negociación de criptomonedas y tecnologías relacionadas a fondos de cobertura.

Si firmas establecidas como State Street Inc. y Bank of New York Mellon Corp. deciden hacer negocios con el mundo de las monedas virtuales, eso dará credibilidad al sector, aunque las firmas no tengan tantos conocimientos sobre el tema, dijo Morgan Hill, socio de del Turing Funds de US$30 millones de Nueva York.

“No hay soluciones listas por parte de las finanzas tradicionales”, dijo Hill. “Todo está aún en proceso de elaboración. La experiencia en este sector es la de gente que ingresó antes y que ha aprendido los secretos”.

En un trío de conferencias sobre criptomonedas realizadas el mes pasado en Nueva York, centenares de compañías pidieron una de dos cosas, dijo Hill: inversores en sus ofertas iniciales de monedas (ICO por la sigla en inglés) o clientes para sus empresas administrativas.

Lea también: Criptomonedas pierden US$45.000 millones durante su gran conferencia en Manhattan

Casi todas las compañías son startups, y la mayoría aún no ha creado lo que Hill llama un MVP, sigla en inglés de producto viable mínimo. Unas pocas, como Libra, la firma de Benson, existen desde hace unos años y suman clientes y personal a medida que crece la demanda. Lo importante es conseguir que los clientes se queden, dijo Wills, de Caspian.