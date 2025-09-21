Cuando el Estado reescribe los pagos: los riesgos de reprogramar vigencias futuras

Así deberá lucir la vía El Estanquillo–Popayán, según la ANI.
Foto: Cortesía ANI
Confianza es una palabra perdida en el laberinto político en los últimos días, pero es el cimiento para construir relaciones duraderas y resilientes a lo largo del tiempo. En la compleja ingeniería de la infraestructura, donde el Estado y el capital privado se alían para construir el país, la credibilidad es un activo tangible.
Allí, justamente, aparece uno de los mecanismos que materializa esta confianza: las vigencias futuras. Estos compromisos presupuestales garantizan recursos para pagar obras que superan un periodo de Gobierno. Es decir,...
Por Alejandro Rodríguez Torres
Comunicador social y periodista apasionado por el mundo digital y la edición multimedia. Desde mayo de 2024 escribe en la sección Negocios sobre infraestructura y transporte. Le encanta la literatura y debatir hasta agotar las ideas.@alejandrorodtarodriguezt@elespectador.com
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación