Cuando el Estado reescribe los pagos: los riesgos de reprogramar vigencias futuras

¿Es lógico destrabar $2,5 billones inmovilizados en obras o es irresponsable alterar las reglas de juego? El Gobierno insiste en que su decreto de reprogramación de vigencias futuras es un acto de eficiencia, pero los críticos advierten que afecta la confianza inversionista y es un riesgo para las APP.

Alejandro Rodríguez Torres
22 de septiembre de 2025 - 01:02 a. m.
Así deberá lucir la vía El Estanquillo–Popayán, según la ANI.
Así deberá lucir la vía El Estanquillo–Popayán, según la ANI.
Foto: Cortesía ANI

Confianza es una palabra perdida en el laberinto político en los últimos días, pero es el cimiento para construir relaciones duraderas y resilientes a lo largo del tiempo. En la compleja ingeniería de la infraestructura, donde el Estado y el capital privado se alían para construir el país, la credibilidad es un activo tangible.

Allí, justamente, aparece uno de los mecanismos que materializa esta confianza: las vigencias futuras. Estos compromisos presupuestales garantizan recursos para pagar obras que superan un periodo de Gobierno. Es decir,...

