¿Cuándo es la MET Gala 2021 y por qué es tan importante para el sector de la moda?

Este lunes, 13 de septiembre, regresa la MET Gala, que el año pasado fue cancelado por la pandemia del coronavirus. En esta ocasión no se pudo realizar el primer lunes de mayo, como es habitual, pero sí coincidió con la Semana de la Moda de Nueva York. La versión 2021 le rendirá homenaje a la moda estadounidense como una manera de apoyar a la industria y toda la cadena afectada por los efectos de la pandemia.

El evento organizado por Anna Wintour, editora de la revista Vogue desde 1994, desplegará su larga caminata sobre las escaleras del Museo Metropolitano de Arte (MET), de Nueva York. La MET Gala es un evento benéfico, también conocido como “los Óscar de la moda”. Los invitados y las marcas, elegidos por Wintour, pagan entre 35.000 y 300.000 dólares por una mesa. El dinero recaudado es destinado al Instituto del Vestido del MET.

¿Cuál es la temática del evento este año?

Este año, bajo la temática In America: a lexicon of Fashion, Wintour dirigirá la gala junto al diseñador Tom Ford, el actor Timothée Chalamet, la cantante Billie Eilish, la poeta Amanda Gorman y la jugadora Naomi Osaka, jóvenes con los que se busca renovar la importancia del evento para la industria. Sin embargo, es hasta que comienza la gala cuando se conocen las celebridades, artistas e influenciadores que fueron invitadas. El código de vestuario para la alfombra roja será la independencia de Estados Unidos.

Andrew Bolton, el curador de Wendy Yu a cargo del Costume Institute, aseguró que era “hora de reexaminar la identidad y la moda estadounidenses, especialmente porque ha cambiado en los últimos años debido a los movimientos políticos y de justicia social como un gran renacimiento”.

¿Dónde ver la MET Gala 2021?

Los amantes de la moda podrán seguir el evento este lunes a partir de las 4:00 p.m. en el canal E! Entertainment y por Vogue.com.

¿Cuándo comienzan las exhibiciones?

Después de la gala, ¿qué pasa? Se inaugura la exposición del Met con la temática elegida, que en este año es sobre la moda estadounidense y que estará dividida en dos partes. La exposición para la MET Gala 2021 estará titulada In America: A Lexicon of Fashion, que estará disponible desde el próximo 18 de septiembre hasta el 5 de septiembre de 2022. La muestra buscará celebrar el aniversario del Instituto del Traje y explorar la actualidad de la moda de Estados Unidos.

Para la ceremonia de 2022, se presentará la exposición In America: An Anthology of Fashion’, que estará disponible a partir del 5 de mayo y cerrará el 5 de septiembre de 2022.