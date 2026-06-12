¿Cuándo es un buen momento para unificar las deudas de tarjeta de crédito?

Unificar las deudas de las tarjetas de crédito podría ser una jugada acertada. Foto: Pixabay

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Administrar las deudas de varias tarjetas de crédito no siempre es sencillo. Llevar el control de las fechas de pago, calcular los intereses y evitar que las cuotas desajusten el presupuesto mensual requiere organización y disciplina financiera.

Por esta razón, expertos en finanzas personales suelen recomendar tener máximo dos tarjetas de crédito: una principal y otra de respaldo. Sin embargo, algunas personas optan por tener más productos para aprovechar beneficios como acumulación de puntos, millas, descuentos o programas de fidelización. El problema surge cuando la administración de esas obligaciones comienza a salirse de control.

Si siente que las deudas de sus tarjetas se están convirtiendo en una carga difícil de manejar, tal vez sea momento de considerar la consolidación de deudas, una estrategia que permite agrupar varias obligaciones en un solo crédito.

Según explica Banco Pichincha, la consolidación de deudas —también conocida como refinanciamiento— consiste en reunir varias obligaciones financieras en un único préstamo. Por ejemplo, si una persona tiene tres tarjetas de crédito y un préstamo personal, puede unificarlos en un solo crédito y quedar con una única cuota mensual, que en algunos casos puede ofrecer mejores condiciones de pago que las obligaciones originales.

Es importante no confundir esta alternativa con los alivios financieros que suelen ofrecer las entidades bancarias. Mientras la consolidación busca agrupar varias deudas en una sola obligación, los alivios financieros generalmente consisten en modificar plazos o condiciones de pago para brindar liquidez temporal al deudor, aunque esto puede traducirse en un mayor costo por intereses a largo plazo.

Beneficios de consolidar las deudas

De acuerdo con la entidad financiera, entre las principales ventajas de esta estrategia se encuentran:

Ajustar las cuotas a la realidad financiera actual, modificando montos, tasas o plazos según la capacidad de pago.

Proteger el historial crediticio al facilitar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Fortalecer la relación con la entidad financiera al demostrar voluntad de pago.

Mejorar la planeación financiera mediante una sola cuota mensual.

Reducir la carga mensual cuando la nueva obligación resulta más favorable que las deudas anteriores.

Señales de que podría ser momento de unificar las deudas

La consolidación puede ser una opción para quienes se identifican con alguna de estas situaciones:

Tiene varias cuotas con fechas de pago diferentes y le resulta difícil llevar el control.

Posee dos, tres o más tarjetas de crédito con obligaciones dispersas durante el mes.

Una parte importante de sus ingresos se destina al pago de tarjetas de crédito.

Con frecuencia solo alcanza a cubrir las cuotas mínimas exigidas por las entidades financieras.

Está pagando tasas de interés elevadas que dificultan reducir el saldo de la deuda.

Antes de tomar la decisión

La consolidación de deudas no siempre es la mejor alternativa. Antes de firmar un nuevo crédito, compare cuidadosamente la tasa de interés, el valor de la cuota y el plazo total de pago. La nueva obligación debería ofrecer condiciones más favorables que las actuales; de lo contrario, podría terminar pagando más dinero a largo plazo.

Si su objetivo es salir de deudas más rápido, también puede considerar estrategias como el método de la “bola de nieve”. Esta consiste en pagar primero las obligaciones más pequeñas y, una vez saldadas, destinar ese mismo dinero a la siguiente deuda de la lista, acelerando progresivamente el proceso.

Además, siempre que sea posible, realice abonos a capital y reduzca el uso de las tarjetas de crédito si considera que se han convertido en una fuente recurrente de endeudamiento.

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